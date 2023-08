Les Brics, qui sont-ils et pourquoi ils veulent peser ?

BRICS est l'acronyme composé des noms (en anglais) des pays fondateurs de l'organisation : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

Un autre ordre mondial

Le bloc créé en 2009 se réunit une fois par an lors d'un sommet hébergé à tour de rôle par l'un des cinq pays membres, géographiquement éloignés. L'objectif de ces sommets est d'affirmer la place de ces économies, à la croissance inégale, en particulier au regard des États-Unis ou de l'Union européenne.

Ce "club des cinq" promeut la reconnaissance d'un équilibre économique et politique mondial multipolaire, en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde guerre mondiale comme la Banque mondiale et le FMI.

Des aspirants

Une vingtaine de pays ont demandé à rejoindre les Brics, dont la croissance économique est surtout portée par la Chine et l'Inde, et autant ont fait part de leur intérêt, selon Pretoria le mois dernier.

Iran, Argentine, Bangladesh et Arabie Saoudite font partie des aspirants.

Un des facteurs d'attraction est notamment la création par les Brics d'une Nouvelle banque de développement (NDB) dont l'ambition est d'offrir une alternative à la Banque mondiale et au FMI.

La structure, dont le siège est à Shanghai, a investi 30 milliards de dollars depuis sa création en 2015, dans des projets d'infrastructure et de développement durable dans les États membres et les économies en développement.

Le dilemme Poutine L'organisation du 15e sommet des Brics a suscité ces derniers mois des tensions sur la scène internationale autour de l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

Après des mois de spéculations, Pretoria a finalement résolu un épineux dilemme en annonçant en juillet que la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale (CPI) pour crime de guerre en Ukraine. Membre de la CPI, l'Afrique du Sud était censée l'arrêter s'il entrait sur son territoire.

Proche de Moscou depuis le soutien soviétique aux combattants de l'apartheid, Pretoria refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. (Re)voir Afrique du Sud : Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des Brics

Pas de billet vert

Les cinq pays représentent 18% du commerce international où les transactions restent majoritairement libellées en dollars.

Critiques vis-à-vis de la prédominance du billet vert dans les échanges internationaux, un de leurs sujets de réflexion tourne autour des moyens de s'affranchir du dollar.

Le Brésil et la Chine ont conclu en début d'année un accord bilatéral pour régler leurs échanges dans leurs monnaies locales.

Couronner les universités

Les Brics ont annoncé le mois dernier leur volonté de créer leur propre classement international des universités, lors d'un sommet des ministres de l'Éducation en Afrique du Sud.

Moscou estime notamment que les universités russes sont exclues de certains classements internationaux pour des raisons politiques.