Les cardinaux emménagent au Vatican à la veille du conclave

Les cardinaux commencent mardi à emménager dans les logements du Vatican où ils demeureront le temps du conclave, à la veille de leur réunion secrète pour élire un nouveau pape.

Plus de deux semaines après le décès de François, le 21 avril, 133 cardinaux électeurs se réuniront mercredi dans la chapelle Sixtine pour une élection qui pourrait durer des heures, des jours, voire des mois.

Ils séjournent traditionnellement dans la maison d'hôtes Sainte-Marthe du Vatican, qui dispose de salles de bains privatives et d'un service d'étage de type hôtelier, mais il n'y a pas assez de chambres pour tous.

Avec des cardinaux venus de 70 pays des cinq continents, ce conclave est le plus grand et le plus international jamais organisé.

En conséquence, certains seront logés à Santa Marta Vecchia, un bâtiment voisin habituellement utilisé pour héberger les fonctionnaires du Vatican.

Fichier vidéo Ils pourront accéder à leur chambre - attribuée par tirage au sort - entre mardi et la messe du mercredi matin qui précède le conclave.

Les cardinaux ont juré de garder le secret, sous peine d'excommunication s'ils révèlent ce qui se passe au conclave, et il leur est interdit de communiquer avec le monde extérieur tant qu'ils n'ont pas élu un nouveau pape.

Le Vatican a annoncé lundi qu'il couperait le signal téléphonique à l'intérieur de la petite cité-État mercredi à partir de 15h00 (13h00 GMT) jusqu'à l'élection, mais cela ne concernera pas la place Saint-Pierre.

Les cardinaux, qui devront laisser leurs téléphones portables derrière eux au début du conclave, informeront le monde de leurs travaux en brûlant leurs bulletins de vote pour produire de la fumée - noire en l'absence de décision, blanche pour un nouveau pape.

Tenus au secret

Une cheminée installée le 2 mai 2025 sur le toit de la Chapelle Sixtine, au Vatican, quelques jours avant le début du conclave AFP

Médecins, chauffeurs mais aussi personnel des cuisines et de nettoyage, tous sont également tenus au secret et ont prêté serment lundi.

Les cardinaux électeurs (âgés de moins de 80 ans) et les autres plus âgés tiendront mardi matin la dernière de leurs réunions préparatoires quasi quotidiennes en vue du conclave.

Les discussions ont jusqu'à présent porté sur tous les sujets, des finances du Vatican au scandale des violences sexuelles, en passant par l'unité de l'Église et le profil du prochain pape.

François a contribué à l'ouverture de l'Église au cours de ses douze années de pontificat, mais a été accusé par ses détracteurs de ne pas défendre les principales doctrines catholiques.

Infographie montrant les lieux clés au Vatican pour le conclave papal, prévu à partir du 7 mai AFP

La question est maintenant de savoir si le successeur du pape argentin suivra une ligne progressiste similaire ou s'il engagera l'Église sur une voie plus conservatrice et traditionaliste.

François a nommé environ 80% des cardinaux électeurs actuels, mais les experts estiment qu'ils ne choisiront pas nécessairement un successeur qui marchera dans ses pas.