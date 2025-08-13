Les Colombiens ont dit un dernier adieu au sénateur assassiné

Le
13 Aoû. 2025 à 22h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025

Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025

AFP
Raul ARBOLEDA
Partager 2 minutes de lecture

Famille, amis et personnalités politiques ont accompagné dans sa dernière demeure le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe, mortellement blessé par balles en juin, a constaté mercredi l'AFP.

Miguel Uribe est mort lundi des conséquences des blessures à la tête infligées par un tireur âgé de 15 ans. Un assassinat qui ravive le souvenir des années 1980 et 1990 en Colombie, quand cinq candidats à la présidence avaient été assassinés.

"Je tiendrai ma promesse de donner à Alejandro et aux filles une vie pleine d'amour et de bonheur, sans haine et sans rancune", a déclaré à propos de ses enfants l'épouse de Miguel Uribe, Maria Claudia Tarazona, estimant que la Colombie vivait l'un des "jours les plus sombres" de son histoire.

Petit-fils de l'ancien président Julio César Turbay (1978-1982), Miguel Uribe, 39 ans, était le fils de la journaliste Diana Turbay, enlevée sur ordre de l'ex-baron de la drogue Pablo Escobar et tuée lors d'une opération de police pour sa libération.

"Il y a 34 ans, la guerre m'a pris celle qui était mon épouse (...) J'ai dû annoncer à un enfant de seulement quatre ans, avec toute la douleur de mon âme, l'horrible nouvelle de l'assassinat de sa mère (...) cette violence absurde m'enlève également ce même enfant", a déclaré son père Miguel Uribe Londoño.

Le président de gauche Gustavo Petro et les membres de son gouvernement avaient indiqué qu'ils n'assisteraient pas aux funérailles à la demande des proches du défunt.

"Nous respectons simplement la famille et évitons que les funérailles (...) soient récupérées par les partisans de la haine", a écrit M. Petro sur X.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient auparavant inclinées, pour le troisième jour consécutif, devant le cercueil de Miguel Uribe placé dans l'enceinte du Parlement.

Six personnes en lien avec cet assassinats ont été arrêtées, dont le tireur. Les autorités désignent la dissidence des Farc "Segunda Marquetalia" comme commanditaire.

International
COLOMBIE

Dans le même thème - International

Le Paris SG a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Tottenham aux tirs au but le 13 août 2025 à Udine (Italie)
International

Foot: le Paris SG s'offre la Supercoupe au bout du suspense

La police scientifique sur le site d'une attaque à la voiture bélier contre un fourgon pénitentiaire, au péage routier à Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024
International

Évasion d'Amra: un complice extradé du Maroc mis en examen à Paris

Trump Ukraine
International

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

4.60971, -74.08175

À la une

Guerre en Ukraine

Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

International

Le traité sur le plastique "au bord du gouffre"

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival, Valls regrette un choix "incompréhensible"

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar