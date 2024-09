Les corps de six otages retrouvés dans la bande de Gaza

the Hostages Families Forum Headquarters/AFP

Photo montage montrant des portraits non datés fournis le 1er septembre 2024 par le Forum des familles des otages, représentant les familles des otages détenus à Gaza, montrant (de haut en bas) Almog Sarusi, Alexander Lobanov, Carmel Gat, Ori Danino, Eden Yerushalmi et Hersh Goldberg-Polin, dont les corps ont été découverts dans la bande de Gaza la veille

Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu menaçant le mouvement islamiste palestinien de lui "régler son compte".

En Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne poursuit dimanche pour la cinquième journée une vaste opération contre des groupes armés, trois policiers israéliens ont été tués dans une "attaque armée", selon la police.

Une campagne anti-polio a par ailleurs été officiellement lancée dans la bande de Gaza où une guerre oppose depuis bientôt 11 mois Israël au Hamas. L'ONU y a annoncé des "pauses humanitaires", mais ses contours restent incertains.

Fichier vidéo "L'armée et le Shin Bet (sécurité intérieure) ont localisé hier et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino d'un tunnel dans la zone de Rafah dans la bande de Gaza", a annoncé dimanche l'armée israélienne dans un communiqué.

M. Biden avait annoncé plus tôt la découverte des six corps, dont celui de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, se disant "dévasté".

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé que les otages avaient été "tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux".

Des manifestants brandissent des drapeaux et des pancartes lors d'une manifestation appelant à la libération des otages retenus par des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza depuis octobre, à Tel-Aviv le 31 août 2024, dans le cadre de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas AFP

Parlant du Hamas, M. Netanyahu a estimé que "celui qui tue des otages ne veut pas d’un accord" sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. "Nous vous poursuivrons, nous vous attraperons et nous réglerons votre compte", a-t-il lancé à l'adresse des dirigeants du Hamas.

Plus tôt, un dirigeant du Hamas, Ezzat Rishq, avait estimé qu'Israël était "le responsable de la mort" des otages "parce qu'il s'entête à poursuivre sa guerre génocidaire (...) et à fuir tout accord de cessez-le-feu".

"Retards et sabotages"

"Un accord pour le retour des otages était sur la table depuis deux mois. Sans les retards, les sabotages et les prétextes, ceux dont nous avons appris la mort ce matin seraient certainement encore en vie", s'est emporté de son côté le Forum des familles des otages.

M. Biden a promis que son pays continuerait "à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantisse la libération des otages restants". "Je pense que nous sommes sur le point de parvenir à un accord", a-t-il ajouté.

Une Palestinienne à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, emporte quelques objets au milieu des décombres, le 29 août 2024 AFP

Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, 251 personnes ont été enlevées en Israël et emmenées à Gaza. Cette vaste attaque a entraîné côté israélien la mort de 1.199 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Israël a juré de détruire le Hamas, un mouvement qu'il qualifie de terroriste, à l'instar des Etats-Unis et de l'Union européenne.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 40.691 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, provoqué un désastre humanitaire et sanitaire et déplacé la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants. D'après l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.

Opération en Cisjordanie

Fichier vidéo Dans le même temps, en Cisjordanie, Israël poursuit une vaste opération militaire entamée mercredi dans le nord de la Cisjordanie occupée contre les groupes armés, qui a suscité protestations de la communauté internationale.

Dans le sud de ce territoire, trois policiers israéliens, dont une femme, ont été tués dimanche dans une "attaque armée", selon le commandant de la police israélienne.

Cette attaque n'a pas été revendiquée mais le Hamas y a vu "une réponse naturelle aux massacres du peuple" palestinien.

Des bulldozers israéliens détruisaient dimanche des rues de Jénine, une des villes ciblées par l'opération israélienne dans le nord de la Cisjordanie, a constaté un photographe de l’AFP.

Un bulldozer israélien roule dans une rue de Jénine, en Cisjordanie occupée, près d'un incendie dans un marché, lors d'une opération "antiterroriste" israélienne, le 31 août 2024 AFP

Au moins 22 Palestiniens, principalement des combattants, ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie depuis mercredi, selon le ministère palestinien de la Santé. Tous des "terroristes", a dit l'armée israélienne.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique, ont déclaré qu'au moins 14 des morts combattaient dans leurs rangs.

Campagne de vaccination

Dans la bande de Gaza, une campagne de vaccination contre la polio a officiellement été lancée dimanche dans le centre du territoire, a indiqué à l'AFP le responsable de trois centres de vaccination pour enfants dans ce secteur.

"Il y a un survol important de drones au-dessus du centre de la bande de Gaza et nous espérons que cette campagne de vaccinations pour les enfants se passera dans le calme", a ajouté le docteur Yasser Chaabane, directeur médical de l'hôpital al-Awda.

Cette campagne, annoncée par Israël et le gouvernement du Hamas, vise à vacciner plus de 640.000 enfants de moins de dix ans dans le territoire où la polio avait été éradiquée il y a 25 ans.

Un personnel de santé administre le vaccin contre la polio à un enfant palestinien à Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, le 1er septembre 2024, sur fond de conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hamas AFP

Jeudi, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé qu'Israël avait accepté une série de "pauses humanitaires" de trois journées pour chacune des phases.

Démentant "les informations faisant état d'un cessez-le-feu général" pour permettre cette campagne, le cabinet de M. Netanyahu a indiqué qu'Israël autoriserait "uniquement un couloir humanitaire".

Ailleurs dans la bande de Gaza, la Défense civile a fait état de deux morts et six blessés dans une frappe aérienne israélienne sur une maison à Gaza-ville.