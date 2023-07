Les écologistes désignent leur tête de liste aux Européennes

Les écologistes sauront lundi, qui des eurodéputés David Cormand ou Marie Toussaint sera leur tête de liste aux élections européennes de 2024, à l'issue d'un vote interne des militants, entérinant de fait le principe d'une liste autonome.

Sujet moins sensible mais hautement symbolique, les militants d'Europe Ecologie-Les Verts pourraient aussi entériner le changement de nom du parti, qui deviendrait plus simplement "Les écologistes". Une promesse de la nouvelle secrétaire nationale Marine Tondelier, dans le cadre d'une refondation qui doit s'achever en octobre.

Les résultats des votes sont attendus lors d'une conférence de presse à 10H30.

Alors que La France insoumise continue d'essayer de convaincre ses partenaires de la coalition Nupes de la nécessité d'une liste commune aux Européennes, Marine Tondelier a déjà opposé à plusieurs reprises une fin de non recevoir à cette hypothèse.

Les adhérents du parti à jour de cotisation - 11.106 au dernier décompte - étaient invités à voter en ligne de vendredi 06H00 à lundi 09H00, pour valider ou non cette stratégie d'une liste autonome mais avec la possibilité d'insérer des personnalités d'ouverture à l'automne.

Ils devaient également approuver l'ordonnancement des huit hommes et des huit femmes pour la future liste, adoptée par le Conseil fédéral le weekend dernier.

C'est aux militants que revenait enfin le choix final de la tête de liste, entre l'ex-chef d'EELV (2016-2009) David Cormand, 48 ans, ou Marie Toussaint, 36 ans, qui s'est illustrée en initiant avec plusieurs ONG "l'Affaire du siècle", un recours en justice contre l'inaction climatique de la France.

Les deux candidats n'ont pas vraiment fait campagne, à l'exception d'un débat interne la semaine dernière. Une compétition que plusieurs cadres du parti ont jugé cependant serrée.

Si David Cormand a une connaissance plus forte des arcanes du parti et un réseau conséquent, Marie Toussaint a pour elle le fait d'être une femme, dans un parti qui se revendique féministe et a déjà une secrétaire nationale, Marine Tondelier et une cheffe de file des députés, Cyrielle Chatelain.

"Divergences notables"

"Les deux profils défendent la même chose, ils font partie de la sensibilité majoritaire du parti, celle de Marine Tondelier", souligne Alain Coulombel, membre du bureau exécutif.

L'écologiste David Cormand s'exprime devant la presse après une rencontre avec le président Emmanuel Macron, le 6 février 2019 à Paris AFP/Archives

"La seule petite différence, concède-t-il, c'est leur rapport à la Nupes. Marie Toussaint est un peu plus proche de la Nupes, moins critique" que David Cormand, qui ne cache pas ses réticences vis-à-vis de cette alliance avec LFI, le PS et le PCF.

Marie Toussaint reconnaît auprès de l'AFP qu'elle n'était "pas de la ligne +le débat est impossible et on n'ira jamais ensemble+ aux Européennes". Mais elle admet que les conditions d'une union notamment avec LFI ne sont pas réunies, avec "des divergences notables, notamment sur l'Europe de la défense ou l'Ukraine".

Ce n'est pas le premier parti qui décide de faire cavalier seul. Le PCF a déjà désigné sa tête de liste il y a une semaine, Léon Deffontaines, un proche du patron des communistes Fabien Roussel.

La France insoumise, qui vient d'annoncer que 95% de ses militants ont voté pour une liste d'union, va poursuivre ses efforts de persuasion d'ici juin 2024.

"Nous continuons de vouloir convaincre sur une liste unique, tout simplement pour que le soir des européennes, on puisse dire que la Nupes est la première force politique du pays", devant le RN et les macronistes, a déclaré Mathilde Panot sur BFMTV dimanche.

LFI est déjà échaudée par le fait d'avoir été exclue des négociations de ses partenaires concernant les élections sénatoriales de septembre, où elle espérait obtenir au moins un siège. Mais la formation de Jean-Luc Mélenchon, qui ne compte quasiment aucun grand électeur, avait peu de poids à mettre dans la balance.

EELV, qui ambitionne de réaliser un meilleur score qu'en 2019 (13,5%) aux Européennes, veut porter ses couleurs pour élargir son socle, mais défend une candidature commune de gauche pour la présidentielle de 2027.

Les derniers sondages donnent des scores pour la gauche supérieurs si chaque parti de la coalition présentait une liste séparée, plutôt qu'avec une liste unique.