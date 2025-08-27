Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026, annonce le gouvernement

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, le 27 août 2025 à Paris

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas à l'issue du Conseil des ministres.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté un décret fixant ces dates en Conseil des ministres, a-t-elle précisé.

Ces élections municipales marqueront en particulier l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille.

Fichier vidéo La réforme votée début juillet par le Parlement va conduire à un système de double élection, et donc deux urnes, l'une pour élire les membres du Conseil de la mairie centrale (Conseil de Paris, Conseils municipaux de Lyon et de Marseille) - lesquels élisent ensuite le maire -, l'autre pour élire ceux de l'arrondissement (à Paris) ou du secteur (à Lyon et Marseille).

Elle met un terme pour les trois grandes villes au mode de scrutin instauré par la "loi PLM" en 1982: les électeurs à Paris, Lyon et Marseille votaient jusqu'alors dans chaque arrondissement ou secteur pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant à la fois au conseil d'arrondissement/secteur et au conseil de la mairie centrale.