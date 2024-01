Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé les rebelles Houthis au Yémen

US Department of Defense/AFP/Archives

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen qui multiplient depuis des semaines les attaques contre le trafic maritime international en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza, territoire ravagé par la guerre entre Israël et le Hamas.

Les frappes américano-britanniques ont visé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis, a indiqué la chaîne de télévision de ce groupe rebelle membre de "l'axe de la résistance", regroupement de mouvements armés hostiles à Israël et établis par l'Iran qui comprend également le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais.

La capitale Sanaa et la ville portuaire de Hodeida, où les correspondants de l'AFP ont dit avoir entendu plusieurs explosions, ainsi que Taëz et Saada ont été visées.

L'opération américano-britannique a été menée "avec succès" en réponse "directe aux attaques sans précédent des Houthis sur des navires internationaux en mer Rouge", a affirmé le président américain Joe Biden, évoquant une action "défensive" pour protéger notamment le commerce international.

Le destroyer américain USS Carney abat des missiles et des drones tirés par les Houthis en mer Rouge, le 19 octobre 2023 US NAVY/AFP/Archives

Peu après le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, les rebelles Houthis du Yémen ont multiplié les attaques par missiles et par drones en mer Rouge, poussant de nombreux armateurs à contourner la zone, ce qui fait grimper les coûts et les temps de transport entre l'Europe et l'Asie.

En réponse, les Etats-Unis avaient déjà déployé des navires de guerre et mis en place en décembre une coalition internationale pour protéger le trafic maritime dans cette zone par où transite 12% du commerce mondial.

"Message clair" -

Mardi, 18 drones et trois missiles avaient été abattus par trois destroyers américains, un navire britannique et par des avions de combat déployés depuis le porte-avions américain Dwight D. Eisenhower.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en tournée cette semaine au Moyen-Orient pour tenter d'éviter une escalade régionale du conflit entre Israël et le Hamas, avait lancé un avertissement aux Houthis, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU avait exigé l'arrêt "immédiat" de leurs attaques.

Mais jeudi, les Houthis ont lancé un autre missile antinavire en mer Rouge. Et tôt vendredi, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont frappé des positions des Houthis, le président américain prévenant qu'il "n'hésiterait pas" à "ordonner d'autres mesures" si nécessaire.

Un combattant houthi monte la garde devant la Grande mosquée al-Saleh de Sanaa, rebaptisée "Mosquée du Peuple", le 5 janvier 2024 AFP

"Ces frappes ciblées sont un message clair (indiquant) que les Etats-Unis et nos partenaires ne toléreront pas les attaques sur nos troupes (et) ne permettront pas à des acteurs hostiles de mettre en danger la liberté de navigation à travers l'une des routes commerciales les plus importantes du monde", a ajouté le président américain.

Les Houthis, proches de l'Iran et qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont mené depuis le 19 novembre 27 attaques de missiles et de drones près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb séparant la péninsule arabique de l'Afrique, selon l'armée américaine.

Ils disent cibler les navires commerciaux qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, théâtre d'une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas qui gouverne ce territoire.

La route de la mer Rouge sous la menace des Houthis AFP

"Malgré les avertissements répétés de la communauté internationale, les Houthis ont continué de mener des attaques en mer Rouge (...) Nous avons donc pris des mesures limitées, nécessaires et proportionnées en état de légitime défense", a déclaré de son côté le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Les frappes ont été menées à l'aide d'avions de combat et de missiles Tomahawk, ont indiqué plusieurs médias américains, Washington disant avoir bénéficié aussi du soutien de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas et de Bahreïn. De son côté, Londres a dit avoir déployé quatre avions de combat Typhoon FGR4 pour frapper avec des bombes guidées au laser les sites de Bani et Abbs, d'où les Houthis "lancent" des drones.

- "Prix fort"

"Notre pays fait face à une attaque massive par des navires américains et britanniques, des sous-marins et des avions", a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères des Houthis, Hussein Al-Ezzi, cité par les médias du mouvement.

Un bateau des garde-côtes yéménites, affiliés aux rebelles Houthis, patrouillent en mer près de Hodeida, le 4 janvier 2024 AFP/Archives

"Les Etats-Unis et le Royaume-Uni doivent se préparer à payer un prix fort et supporter les lourdes conséquences de cette agression ", a-t-il menacé.

De son côté, l'Iran a condamné vendredi les frappes aériennes américaines et britaniques, y voyant une "action arbitraire" et une "violation flagrante de la souveraineté" du Yémen.

A Gaza, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza est entrée vendredi dans son 98e jour. Elle a été déclenchée par l'attaque inédite le 7 octobre du Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1.140 morts, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du bilan israélien.

En représailles, Israël a juré "d'anéantir" le mouvement islamiste qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les Etats-Unis et l'Union européenne. Ses opérations dans le petit territoire assiégé ont fait au moins 23.469 morts, en majorité des femmes, adolescents et enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

"Eviter l'escalade"

Dans la nuit, cette autorité du Hamas a fait état de "nombreux" morts dans des frappes israéliennes sur Gaza où l'ONU a déploré jeudi les entraves des autorités israéliennes à l'acheminement de l'aide humanitaire.

Echange de tirs près du village d'El-Khiam, dans le sud du Liban, le 11 janvier 2024 AFP

Depuis le début de cette guerre, les tensions se sont aussi multipliées le long de la frontière libano-israélienne, avec des échanges de tirs quasi quotidiens entre le mouvement islamiste libanais Hezbollah et l'armée israélienne et l'élimination début janvier à Beyrouth, dans une frappe attribuée à Israël, du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri.

Dans la nuit, l'Arabie saoudite a dit suivre avec "beaucoup d'inquiétude" les développements au Yémen voisin et appelé "à la retenue et à éviter l'escalade".