Les Etats-Unis frappés par leur première vague de chaleur "extrême" de l'année

Une vague de chaleur "extrêmement dangereuse" s'abat lundi sur la côte est américaine, avec un mercure attendu près des 40 degrés Celsius dans la région métropolitaine de New York, qui pousse des habitants à se réfugier dans des "îlots de rafraîchissement".

Le premier épisode important de forte chaleur cette année aux Etats-Unis a commencé ce week-end pour atteindre un pic lundi dans les grandes agglomérations de Washington, Baltimore, Philadelphie et New York.

"Cette chaleur extrême ne sera pas seulement inconfortable et oppressante pour les New-Yorkais. Elle sera brutale et dangereuse si vous ne prenez pas les mesures nécessaires", a prévenu le maire de New York, Eric Adams, précisant que "chaque année plus de 500 personnes meurent de chaleur" dans la métropole de plus de 8 millions d'habitants.

Un homme se protège du soleil avec un parapluie dans le centre de Manhattan, le 23 juin 2025 à New York, alors qu'une alerte à la chaleur extrême a été émise pour la région AFP

Les autorités locales ont demandé à la population âgée ou vulnérable, en raison de troubles respiratoires ou par manque d'accès à de la climatisation, de s'hydrater ou de se diriger vers les "cooling centers", îlots de rafraîchissement, comme des bibliothèques alors qu'une chaleur étouffante et collante enveloppait la ville lundi.

L'intensité et la durée de cette vague de chaleur la rend "extrêmement dangereuse pour n'importe qui sans rafraîchissement ou hydratation", martèlent les services météorologiques américains (NWS), rappelant que la chaleur extrême constitue la première cause de mortalité liée à la météo.

Pas de répit nocturne

"Une intense crête barométrique, stationnée sur la moitié est du pays, continuera de générer une vague de chaleur extrêmement dangereuse cette semaine. Les effets du risque de chaleur extrême s'étendront du Midwest au centre de l'Atlantique aujourd'hui. Ce niveau de risque de chaleur est connu pour être rare (...) avec peu ou pas de répit pendant la nuit", prévient le NWS.

Une passante boit de l'eau alors qu'une alerte à la chaleur extrême a été émise pour la région de New York, le 23 juin 2025 AFP

A New York, cette vague de chaleur survient alors que les électeurs du parti démocrate sont appelés mardi à choisir leur candidat à l'élection municipale dans une primaire qui s'annonce disputée, selon les sondages, entre le ténor centriste Andrew Cuomo et l'étoile montante de la gauche Zohran Mamdami.

"Votez le jour de l'élection, même s'il fait 100 degrés (Fahrenheit, unité de mesure utilisée aux Etats-Unis)", soit plus de 37 degrés Celsius, a lancé devant la presse au cours du weekend M. Cuomo, ancien gouverneur de l'Etat de New York.

Dans la capitale, Washington, la mairie a rappelé aux habitants que de nombreux lieux climatisés leur sont ouverts pour se rafraîchir.

Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

L'année 2024 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée aux Etats-Unis (hors Alaska et Hawaï) comme dans le monde entier. 2024 fut aussi la première année à dépasser la limite de 1,5°C de réchauffement fixée par l'accord de Paris sur le climat, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU.