Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine", dit Macron avec Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron, à l'Elysée, à Paris, le 3 septembre 2025
Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens, le jour où une paix est signée", à l'issue d'un long travail préparatoire qui est "achevé", a annoncé mercredi Emmanuel Macron en recevant à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité", a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée.
"La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté à la veille d'un sommet de la "coalition des volontaires" prêts à fournir ces garanties, et d'un échange téléphonique avec Donald Trump.
"Les contributions qui ont été préparées, documentées, confirmées cet après-midi au niveau des ministres de la Défense, de manière extrêmement confidentielle, me permettent de dire: +voilà, ce travail de préparation est achevé. Il sera maintenant endossé politiquement+", a expliqué le chef de l’État français.