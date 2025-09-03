Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine", dit Macron avec Zelensky

Le
03 Sep. 2025 à 17h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron, à l'Elysée, à Paris, le 3 septembre 2025

AFP
Ludovic MARIN
Les Européens sont "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens, le jour où une paix est signée", à l'issue d'un long travail préparatoire qui est "achevé", a annoncé mercredi Emmanuel Macron en recevant à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité", a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée.

"La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté à la veille d'un sommet de la "coalition des volontaires" prêts à fournir ces garanties, et d'un échange téléphonique avec Donald Trump.

La "coalition des volontaires", coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu avec Moscou, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression. Plusieurs États européens réclament toutefois un "filet de sécurité" de Washington pour s'impliquer concrètement.

"Les contributions qui ont été préparées, documentées, confirmées cet après-midi au niveau des ministres de la Défense, de manière extrêmement confidentielle, me permettent de dire: +voilà, ce travail de préparation est achevé. Il sera maintenant endossé politiquement+", a expliqué le chef de l’État français.

Des Palestiniens déplacés
Guerre à Gaza : Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

jtchapter: Décryptage : à Pékin, la naissance d'une nouvelle coalition anti-occidentale ?
Décryptage : à Pékin, la naissance d'une nouvelle coalition anti-occidentale ?

jtchapter: États-Unis : Donald Trump veut déployer l'armée à Chicago
États-Unis : Donald Trump veut déployer l'armée à Chicago

