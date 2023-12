Les Eurostar annulés et des milliers de passagers bloqués avant le Nouvel an

Les Eurostar ont été annulés samedi jusqu'à au moins 16H00 GMT, en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre, bloquant des milliers de passagers à la veille des festivités du Nouvel an.

"Nous ne sommes pas en mesure de faire partir nos trains jusqu'à nouvel ordre. Nous ne savons pas à quelle heure la circulation reprendra. Tous les départs Eurostar avant 16H (GMT et locale) ont été annulés", est-il dit dans un message diffusé à Saint Pancras, la gare de départ et d'arrivée des Eurostar dans la capitale britannique.

"Vous êtes priés de ne pas rejoindre la file d'attente", est-il également dit.

Les trains au départ de Londres vers Paris, Bruxelles, Amsterdam, sont annulés. Aucun Eurostar n'arrive à Saint Pancras. Au moins quinze trains ont été annulés, selon la compagnie.

Dans la gare, en milieu de journée, des milliers de passagers attendent dans le calme, leur téléphone à la main, dans l'espoir d'arriver à réserver un vol, un ferry ou un hôtel à Londres.

Ces annulations sont dues à "l'inondation des tunnels" entre St Pancras international et la gare d'Ebbsfleet dans le sud-est de l'Angleterre, indique Eurostar dans un communiqué.

Le service ferroviaire Network Rail "continue de faire tout ce qui est en son pouvoir et informera Eurostar si des services peuvent être maintenus plus tard dans la journée", ajoute Eurostar.

Selon l'opérateur ferroviaire britannique South Eastern Railway, les perturbations pourraient durer "jusqu'à la fin de la journée".

"Des inondations se sont produites dans les deux tunnels ferroviaires près d'Ebbsfleet International, ce qui signifie que les deux tunnels sont fermés", explique cette compagnie ferroviaire.

Geeske de Jong, une spécialiste en communication, devait prendre un train, avec son mari et leurs trois enfants, à 11H05 pour Amsterdam, mais celui-ci a été annulé. "Nous cherchons un ferry car tous les avions sont complets", explique-t-elle à l'AFP. "Nous avons une fête chez nous demain soir, mais nous ne savons pas si nous y serons!", dit cette femme de 40 ans en souriant. "Au moins, nous avons eu de bonnes vacances à Londres!"

Echange ou annulation

Aurelio Gomes, qui travaille dans l'automobile en région parisienne, a lui toujours de l'espoir. Le train qu'il doit prendre à 18H01, avec son épouse et leur fille de 15 ans, n'est pas encore annoncé comme annulé. "On ne sait pas quoi faire en attendant de savoir. On espère qu'ils vont débloquer le tunnel rapidement. On croise les doigts", dit-il.

"Le voyage était sympa jusqu'à aujourd'hui", plaisante Isabella Sloan, une Australienne de 17 ans, qui fait un tour d'Europe avec ses parents et ses deux soeurs. Après quelques jours à Londres, la famille devait aller à Paris, mais leur train a été annulé. "On essaie de trouver une solution pour atteindre Paris. Peut-être le bus", explique-t-elle.

"Nous avons des billets réservés pour le château de Versailles lundi! Qui sait si on y arrivera!", ajoute Isabella Sloan.

Les annulations, qui interviennent lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année, vont bloquer des milliers de passagers.

Des milliers de passagers sont bloqués à Londres AFP/Archives

Eurostar est "extrêmement désolé pour les problèmes imprévus qui affectent nos clients et nos services", écrit la compagnie dans un communiqué. "Nous comprenons qu'il s'agit d'une période cruciale pour rentrer chez soi à la fin des fêtes de fin d'année et avant le Nouvel An".

La compagnie propose aux passagers d'échanger leur réservation pour un voyage à une date ultérieure ou d'annuler leur billet.

Le 21 décembre, en pleine période de départ en vacances, les passagers d'Eurostar ont déjà été confrontés à de nombreuses annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche.

Un total de 30 trains a été annulé ce jour là, laissant des milliers de voyageurs sans solution.

La circulation des Eurostar avait finalement repris le 22 décembre.