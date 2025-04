Les évêques d'Ile-de-France vont plancher sur l'accueil des baptisés

Les évêques d'Ile-de-France vont plancher pendant un an sur l'accueil dans l'Eglise des nouveaux baptisés, de plus en plus nombreux mais souvent mal accompagnés, a annoncé vendredi l'archevêque de Paris Laurent Ulrich dans un communiqué.

Un Concile provincial se réunira "à partir de la Pentecôte 2026 et jusqu'à l'été 2027", précise le communiqué également signé par les sept évêques d'Ile-de-France.

Cette annonce intervient alors que l'Eglise catholique enregistre en 2025 une forte hausse des baptêmes d'adultes (+45%) et d'adolescents (+33%), avec une nette vitalité chez les moins de 25 ans, selon une enquête de la Conférence des évêques de France (CEF) publiée jeudi.

Se félicitant de cet "afflux nombreux et vivant", le communiqué souligne la "nécessité d’intégrer au mieux dans l’Église ces nouveaux chrétiens".

"Que devons-nous faire et faire de mieux en mieux pour qu’ils trouvent au milieu de nous de quoi grandir encore dans la foi?", s'interroge-t-il.

Les "catéchumènes" (postulants au baptême) sont préparés pendant deux ans environ avant de recevoir le sacrement, mais beaucoup déplorent la disparition de cet accompagnement après le baptême.

Commentant ce nouveau dynamisme, le futur président de la CEF Jean-Marc Aveline avait estimé le 3 avril qu'il ne fallait "pas crier cocorico trop vite" car il y a "une responsabilité dans l'accueil" or "on n'a pas formé les accompagnateurs de catéchumènes".

"Il faut rattraper ce retard, on va le faire", avait-il assuré.