Les Français partagés sur la censure, six sur dix réclament la démission de Macron, selon deux sondages

Les Français sont partagés sur la motion de censure du gouvernement votée par l'Assemblée, mais six sur dix d'entre eux réclament la démission d'Emmanuel Macron, selon deux sondages, l'un Odoxa Backbone pour Le Figaro, l'autre Elabe pour BFMTV, parus jeudi.

La censure adoptée mercredi soir est "plutôt une bonne chose" pour 52% des personnes interrogées et "plutôt une mauvaise chose" pour 48%, deux scores dont les marges d'erreur se recoupent, pour Odoxa. Elabe donne une légère avance aux satisfaits, à 54%.

Emmanuel Macron est par ailleurs jugé comme responsable de la situation par 41% à 46% des Français, loin devant "l'ensemble des forces politiques qui ne sont pas parvenues à s'entendre" (29% pour Odoxa) ou Michel Barnier, cité par seulement 4% des sondés chez Odoxa et 10% chez Elabe.

Le départ du chef de l'Etat est désormais souhaité par 59% à 61% des Français. Si Odoxa compte 5 points de plus qu'en septembre, Elabe note une baisse de deux points par rapport à une enquête réalisée les 26 et 27 novembre.

Dans le détail, selon le sondage réalisé par Odoxa, 85% des sympathisants lepénistes et 83% de ceux de La France insoumise réclament sa démission.

Selon l'étude réalisée pour BFMTV, 62% de sondés estiment en outre qu'"en tant qu'opposition il est normal que la gauche et le Rassemblement national censurent le gouvernement, cela ne veut pas dire qu'ils font alliance", 53% considérant que "Michel Barnier aurait dû accorder une concession supplémentaire à Marine Le Pen".

Si le RN sort de cette séquence comme le camp politique "le plus renforcé" pour 34% des personnes interrogées, devant le NFP (13%), une majorité de répondants (45%) estime que c'est "aucun d'entre eux".

Enquêtes Odoxa et Elabe réalisées respectivement auprès d'échantillons de 1.002 et 1.003 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 4 et 5 décembre, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.