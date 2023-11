Les frondeurs de LFI s'insurgent de la mise au ban de la députée Garrido

Cela faisait des mois que la grogne couvait parmi les frondeurs de LFI. Les protestations se font désormais en place publique, depuis la mise en retrait mardi de la députée Raquel Garrido, sanctionnée pour avoir ouvertement critiqué plusieurs membres du mouvement et Jean-Luc Mélenchon.

La députée de Seine-Saint-Denis "ne pourra plus être oratrice au nom du groupe dans les travaux parlementaires pour une durée de quatre mois", a annoncé le bureau du groupe parlementaire de La France insoumise. Elle ne pourra notamment plus s'exprimer lors des séances des questions au gouvernement.

Raquel Garrido a dénoncé un bureau "auto-proclamé instance de discipline pour tenter - quelle immaturité - de régler des désaccords politiques par des mesures de coercition", ironisant, sur X, sur "la CPI (la Cour pénale insoumise)".

Cette mise à l'écart a été très vivement critiquée par les autres voix dissidentes de LFI.

"Solidarité !", a réagi, sur X, Alexis Corbière, conjoint de Mme Garrido. "On ne règle pas les désaccords stratégiques et politiques par des sanctions administratives infondées".

Clémentine Autain s'est dite "atterrée". "Le parti ne se renforce pas en s'épurant", a-t-elle estimé sur France Inter. "Quelle honte !", s'est indignée pour sa part Danielle Simonnet. "Insoumis.es n'acceptez pas cela !".

Avec Raquel Garrido, ces trois élus comptent pourtant, au sein de LFI, parmi les plus anciens compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon: ils l'ont épaulé depuis l'époque du Front de gauche ou même du Parti socialiste (dont le leader insoumis a été membre jusqu'en 2008) pour certains.

"Ca me fait tellement bizarre d'être classifié comme +opposant+ à Jean-Luc maintenant", soufflait récemment l'un d'entre eux à l'AFP.

"Règlement inconnu"

Raquel Garrido a notamment reproché publiquement à Jean-Luc Mélenchon de "nuire" à LFI après les positions du tribun jugées trop complaisantes sur le Hamas.

Depuis qu'ils ont été tenus à l'écart de la direction du mouvement, les "frondeurs" multiplient aussi les critiques sur la gestion de l'affaire Quatennens, condamné pour violences conjugales, ou la stratégie de maintien au sein de la coalition Nupes.

"Ce n'est pas fait exprès, mais on se retrouve sur tous ces sujets", expliquait à l'AFP l'un d'entre eux lors de l'université de rentrée du mouvement fin août.

"Vous remarquerez qu'on n'est pas les plus visibles cette année", notait par ailleurs cet élu: les frondeurs étaient en effet programmés à peu de conférences, à l'inverse des proches de Jean-Luc Mélenchon.

Habituellement très peu enclin aux critiques internes, le présidentiable François Ruffin a aussi réagi à la mise à l'écart de Raquel Garrido.

"Quel obscur alinéa de quel règlement inconnu décide de cela ? A défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique ?", a-t-il interrogé.

La sanction contre la députée de Seine-Saint-Denis renforce les accusations de déficit démocratique au sein du mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon.

"Plusieurs membres de la garde rapprochée de Mélenchon, comme Charlotte Girard, ont déjà été écartés après s'être opposés à lui", note le politologue Frédéric Sawicki, spécialiste des organisations politiques et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "Il les a remplacés par des gens plus jeunes sur lesquels il a plus de prise".

Charlotte Girard, ancienne porte-parole pendant la présidentielle de 2017, avait quitté le mouvement avec fracas en 2019 au nom notamment d'un "manque de démocratie" en interne.

"Tant que vous avez un parti sans statut ou que les dirigeants ne sont pas démocratiquement élus, la seule ligne c'est celle qui est imposée par le chef", ajoute Frédéric Sawicki, qui dresse un parallèle avec la "monarchie absolue".

Des accusations balayées, en conférence de presse mardi, par Mathilde Panot, cheffe des députés insoumis.

"Il est faux de dire que Mme Garrido aurait été sanctionnée pour avoir critiqué ou pour avoir juste exprimé ses idées", a-t-elle assuré.

Elle a précisé qu'il y avait bien eu un vote du bureau pour sanctionner Raquel Garrido, ajoutant qu'il avait par le passé "déjà pris des sanctions dont vous n'avez absolument pas connaissance".