Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record

Le
18 Aoû. 2025 à 09h57 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Alfons LUNA, avec Levi FERNANDES à Lisbonne
© 2025 AFP
Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025

Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025

AFP
Cesar Manso
Partager 4 minutes de lecture

Les flammes ont déjà ravagé plus de 343.000 hectares depuis le début de l'année en Espagne, un nouveau record pour le pays, où des milliers de pompiers et de militaires luttent toujours lundi contre des incendies dévastateurs dans l'ouest et le nord-ouest.

Selon le Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), l'année 2022 avait jusqu'à présent été la pire en Espagne sur le front des incendies (306.000 hectares calcinés).

Le Portugal détient le record européen, depuis le début des relevés en 2006, avec 563.000 hectares brûlés en 2017, lors d'incendies ayant fait 119 morts.

Depuis le début de l'année, plus de 560.000 hectares ont brûlé dans les deux pays, toujours en proie à de violents sinistres cet été, particulièrement virulents depuis le début d'une vague de chaleur il y a 15 jours, et qui ont déjà fait six morts.

Seule petite note d'espoir: cette vague de chaleur, carburant des incendies, touche à sa fin, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet).

"Comme du brouillard"

Mais en attendant d'éventuels effets bénéfiques d'une baisse des températures, qui ont atteint jusqu'à 45°C dans le sud de l'Espagne, aucune accalmie n'était en vue lundi.

En Espagne, les sinistres les plus graves se concentrent dans les régions d'Extrémadure (ouest), Galice (nord-ouest) et Castille-et-León (nord-ouest).

Des milliers d'évacuations s'y préparent devant l'avancée des flammes, notamment à Ribadelago (Castille-et-León), où Andrea Fernandez, 29 ans, a raconté à l'AFP apercevoir "beaucoup de fumée" et sentir une odeur de "brûlé".

"C'est comme s'il y avait du brouillard, on ne voit pas les montagnes qui sont à 1 km, certaines personnes portent des masques", a-t-elle décrit.

Depuis sa fenêtre, elle voit avions et hélicoptères se succéder autour du lac de Sanabria, pour faire des réserves d'eau et les déverser sur les zones en feu. Les éleveurs de la zone, eux, ont descendu leurs bêtes des pâturages pour les mettre à l'abri.

Un pompier lors d'un incendie de forêt dans le village de Vilarino, dans la municipalité de Carballeda de Avia, au nord-ouest de l'Espagne, le 17 août 2025

Un pompier lors d'un incendie de forêt dans le village de Vilarino, dans la municipalité de Carballeda de Avia, au nord-ouest de l'Espagne, le 17 août 2025

AFP
MIGUEL RIOPA

Comme tous les habitants de Ribadelago, Andrea Fernandez a reçu plusieurs alertes sur son téléphone l'invitant à une "évacuation volontaire", dans une zone où sont présents beaucoup de vacanciers en plus des habitants.

"Nous avons actuellement 23 incendies actifs de niveau 2", ce qui désigne des feux représentant une menace grave et directe pour la population, a résumé lundi matin à la télévision publique TVE Virginia Barcones, directrice générale de la Protection civile et des Urgences en Espagne.

"Situation très compliquée"

Des habitants observent un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025

Des habitants observent un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025

AFP
CESAR MANSO

"C'est une situation très difficile, très compliquée", a expliqué à TVE la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, évoquant la "virulence" et l'"ampleur" des incendies, ainsi que la fumée, visible depuis l'espace et qui complique "les interventions par voie aérienne".

Au cours des dernières heures, ces sinistres ont en outre fait deux nouvelles victimes, un pompier en Espagne et un autre au Portugal, faisant grimper le bilan à quatre décès dans le premier pays et deux dans le second.

En Espagne, ce pompier est mort lorsque son véhicule, chargé d'eau, s'est renversé dans la province de León. Il faisait partie d'un convoi qui quittait les lieux de l'incendie pour se reposer en empruntant une piste forestière très pentue et a fini par tomber dans un ravin.

Un incendie de forêt près du village de Benvende, à Trancoso, au Portugal, le 14 août 2025

Un incendie de forêt près du village de Benvende, à Trancoso, au Portugal, le 14 août 2025

AFP
PATRICIA DE MELO MOREIRA

Au Portugal également, un pompier est décédé dimanche dans un accident de la route qui a fait deux blessés graves parmi ses collègues, selon le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le pays combat principalement un grand incendie près d'Arganil, dans le centre du pays, où sont mobilisés la moitié des 2.000 pompiers sur le terrain.

La situation s'est en revanche nettement améliorée dans le Balkans, où la baisse de températures et l'arrivée de la pluie ont aidé les secours à éteindre ou contrôler des dizaines d'incendies, qui avaient fait deux morts depuis une semaine.

En Turquie également, deux importants incendies sont désormais sous contrôle, selon les autorités, dont l'un, avait entraîné dans la nuit de samedi à dimanche l'évacuation de centaines de personnes de sept villages de la province touristique de Çanakkale, au nord-ouest du pays.

lf-al-bur-mig/mdm/bow

International
ESPAGNE

Dans le même thème - International

Volodymyr Zelensky
International

Direct Guerre en Ukraine : Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky puis des dirigeants européens pour conclure un accord de paix

Le militant pro-démocratie hongkongais Tony Chung pose dans une chambre à coucher en Grande-Bretagne le 29 décembre 2023 après avoir fui Hong Kong
International

Hong Kong: le militant pro-démocratie Tony Chung obtient l'asile au Royaume-Uni

Le président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine
International

Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia... Vers des concessions territoriales en Ukraine après le sommet Trump-Poutine?

40.4165, -3.70256

À la une

Direct Guerre en Ukraine : Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky puis des dirigeants européens pour conclure un accord de paix

International

Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia... Vers des concessions territoriales en Ukraine après le sommet Trump-Poutine?

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

International

Gaza: les médiateurs font une proposition de cessez-le-feu au Hamas

International

Washington appelle Israël à tenir ses engagements après un "premier pas" du Liban pour désarmer le Hezbollah

International

Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

International

Le juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers