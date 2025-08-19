Les incendies ont dévasté 30.000 hectares supplémentaires en 24 heures en Espagne

Des hélicoptères luttent contre un incendie de forêt à Guardo, le 18 août 2025 en Espagne

Les incendies ravageant la moitié ouest de l’Espagne ont brûlé 30.000 hectares supplémentaires en 24 heures, selon les données du satellite européen Copernicus publiées mardi, même si la fin de la vague de chaleur frappant le pays alimente l’espoir d'une amélioration de la situation.

Quelque 373.000 hectares avaient brûlé mardi matin en Espagne depuis le début de l'année, soit 30.000 de plus que lundi, un chiffre en constante progression, selon le Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), qui utilise les données de Copernicus.

Depuis le début des relevés d'EFFIS en 2006, il s’agit de la pire année pour l’Espagne en termes de surface brûlée par les flammes, au-delà du précédent record établi en 2022 (306.000 hectares calcinés).

La majorité de cette surface a brûlé dans les grands incendies qui affectent depuis une dizaine de jours les provinces de Zamora et Léon en Castille-et-León (nord-ouest), celle d’Ourense en Galice (nord-ouest), et dans la province de Cáceres en Extrémadure (ouest).

Des milliers de personnes de dizaines de villages ont été évacuées, des dizaines de routes sont coupées et le trafic ferroviaire entre Madrid et la Galice est interrompu.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez est attendu mardi à la mi-journée dans les zones touchées à Zamora et Cáceres.

Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 AFP

Même si l’extinction de ces incendies prendra encore du temps, la fin, lundi, de la vague de chaleur qui a ravagé l’Espagne pendant 16 jours offre l'espoir d'une amélioration de la situation.

Ce changement météorologique va se traduire par une "réduction de 10 à 12 degrés des températures maximales, à laquelle il faut également ajouter l’augmentation des indices d"humidité", a expliqué Nicanor Sen, délégué du gouvernement (préfet) de Castille-et-León, à la télévision publique TVE.

Cela "facilite et améliore les conditions" pour "contrôler ces incendies", a-t-il ajouté.