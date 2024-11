Les Irlandais commencent à voter dans des élections législatives serrées

Les Irlandais ont commencé à voter vendredi matin dans des élections législatives qui s'annoncent serrées entre les trois principaux partis du pays, au terme d'une campagne éclair dominée par la crise du logement et le coût de la vie.

Les deux partis de centre-droit de la coalition sortante, le Fine Gael et le Fianna Fail, sont au coude à coude avec le parti nationaliste de gauche Sinn Fein.

Les électeurs ont commencé à voter à 07H00 GMT pour élire les 174 députés qui siègeront au Dail, la chambre basse du Parlement de ce pays de l'Union européenne peuplé de 5,4 millions d'habitants.

Simon Harris, chef du gouvernement depuis avril et dirigeant du Fine Gael, abordait ces élections en bonne position: cet homme de 38 ans a redynamisé son parti, au gouvernement depuis 2011, mais ses bourdes durant la campagne se sont directement répercutées dans les sondages.

Une vidéo le montrant tourner le dos à une travailleuse sociale alors qu'elle lui expliquait ses difficultés a été vue plus de 3 millions de fois.

Selon la dernière enquête d'opinion avant le vote, publiée mercredi soir, le Fianna Fail arriverait en tête avec 22% des suffrages, devant le Fine Gael (en baisse) et le Sinn Fein (en hausse), à égalité à 20%. Des indépendants remporteraient 14% des voix.

Un pays riche

Deric Sweeman, un chauffeur routier de 55 ans, a été le premier à jeter son bulletin dans l'urne à un bureau de vote du nord de Dublin: il a voté Sinn Fein.

"Le temps du changement est venu. Fine Gael et Fianna Fail ont eu du temps pour régler les problèmes, mais ils ne l'ont pas fait", a-t-il dit à l'AFP. Le logement et l'amélioration des infrastructures doivent être la priorité du prochain gouvernement selon lui.

Depuis plusieurs jours, Mary Lou McDonald, la dirigeante du Sinn Fein affirme qu'il y a "un élan en faveur du changement". Ce parti, qui n'a jamais gouverné en Irlande, est l'ancienne aile politique du groupe paramilitaire IRA qui a combattu les Britanniques en Irlande du Nord jusqu'à l'accord de paix de 1998.

Des affiches électorales placardées à Dublin, le 28 novembre 2024, à la veille des élections législatives AFP

Le Fianna Fail et le Fine Gael se sont succédé au pouvoir depuis l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni en 1921.

Après les dernières élections, en 2020, remportées en nombre de voix par le Sinn Fein, les deux partis centristes avaient formé une coalition gouvernementale avec les Verts.

Simon Harris et Micheal Martin, le dirigeant du Fianna Fail et actuel ministre des Affaires étrangères, ont exclu au long de la campagne toute coalition avec le Sinn Fein, ce qui réduit considérablement les chances du parti de gauche de parvenir à former un gouvernement.

Les trois candidats ont érigé en priorité la crise du logement, marquée par une importante pénurie de biens immobiliers alors que la population augmente en raison de l'immigration.

Selon l'institut européen de statistiques Eurostat, les dépenses de logement représentent 50% des revenus des ménages en Irlande. Les loyers ont augmenté de 68% entre 2010 et 2021.

La crise du coût de la vie, la santé, le handicap et l'immigration ont dominé les débats.

Sinead Cashman, une orthophoniste de 34 ans, a voté pour des petits partis. "Nous sommes un pays riche mais nous ne pensons pas que l'argent soit utilisé de la manière la plus efficace", a-t-elle dit à l'AFP. "Le gouvernement doit travailler pour améliorer le secteur de la santé, qui ne fonctionne pas".

Un sondage de sortie des urnes devrait donner une idée des résultats vendredi soir, après la fermeture des bureaux de vote à 22H00 GMT.

Le comptage des voix démarrera samedi matin, mais pourrait prendre plusieurs jours en raison du système électoral complexe en Irlande.

Ensuite, les discussions pour former une coalition vont démarrer, comme il est très peu probable qu'un parti obtienne suffisamment de voix pour gouverner seul.