Les Jeux de la Francophonie, c’est quoi au juste ?

Compétition sportive mais aussi culturelle, les Jeux de la Francophonie rassemblent tous les quatre ans plus d’un millier de jeunes participants provenant de 89 pays et gouvernements. Parmi eux, des membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) mais aussi des observateurs comme l’Argentine, la Corée du Sud ou encore le Mozambique.



La dernière édition ayant eu lieu en 2017, les Jeux n’ont pas pu se dérouler en 2021 en raison de la pandémie de Covid, d’où cette édition en 2023.

Voir aussi : Jeux de la Francophonie : ils s'apprêtent à faire leur grand retour !

La 9e édition des Jeux de la Francophonie se déroule à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023.

Au programme pendant 10 jours, s’enchaîneront des épreuves sportives, 9 au total, à savoir l’athlétisme, le basketball féminin, le cyclisme, le judo, le football masculin, la lutte libre et lutte africaine, handisport (athlétisme) et le tennis de table. Mais aussi des épreuves culturelles avec 11 concours tels que la chanson, les contes, la création numérique, la danse, la peinture, la littérature, les marionnettes, la photographie ou encore la sculpture. À chaque édition, de nouvelles disciplines s’inscrivent comme le hip-hop et la jonglerie qui ont été introduits en 2013.



La majorité des participants s’inscrivent dans une tranche d’âge de 18-35 ans. Avec l’usage de la langue française comme socle de la compétition, les Jeux de la Francophonie sont aussi dédiés à la jeunesse.

Comment se déroulent les épreuves culturelles ?

Tout participant sélectionné est amené à présenter son art devant un jury. Chacun devra d'abord passer des phases de qualification avant d'espérer d'atteindre une phase finale.



La technique et la créativité sont autant d'atouts qui seront pris en compte dans la notation du jury.



Des artistes reconnus sont passés par les Jeux de la Francophonie, comme l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, qui s'était illustré dans la discipline de la littérature en 2017 (bronze), et qui a obtenu le prix Goncourt 2021.

Podium du concours de littérature aux jeux de la Francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire : Or - ABDOUL RAZAK Moctar René Andre (Niger), Argent - Robichaud Gabriel (Canada Nouveau-Brunswick), Bronze - Sarr Mohamed Mbougar (Sénégal) )(au premier plan) ©CIJF

Quelques participants prometteurs pour cette édition 2023

Basket-ball féminin

Le Liban sera présente lors de la compétition pour représenter le pays du Cèdre. Une équipe jeune d’une moyenne d’âge de 20 ans qui a été constituée pour l’évènement sportif francophone.

Football masculin

Vainqueur de l’édition 2017 à Abidjian, l’équipe masculine du Maroc sera à observer. Lors de la finale qui l’avait opposé à l’équipe ivoirienne, le joueur belge-marocain Sofiane Kiyine s’était illustré avec un jeu maitrisé.

La victoire finale s'est jouée aux tirs au but.

L'équipe de football marocaine victorieuse aux Jeux de la Francophonie 2017, à Abidjan. DR

Tennis de table

Les pongistes roumains sont toujours au rendez-vous dans toutes les catégories de la discipline. Depuis 2013, la Roumanie assure une médaille en simple dames, simple messieurs, double mixte et équipe. Alexandru Manole avait notamment remporté une médaille dans trois de ces catégories.