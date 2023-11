Les Lyonnais s'inclinent une dernière fois devant Gérard Collomb

L'Hotel de Ville de Lyon a accueilli lundi un flux régulier de visiteurs venus se recueillir devant le cercueil de Gérard Collomb, ancien maire et ex-ministre de l’Intérieur, décédé samedi à 76 ans.

"Il a marqué de son empreinte indélébile notre cité, en œuvrant pendant vingt ans à son développement", a déclaré le maire écologiste Grégory Doucet, en ouvrant une brève cérémonie en présence de nouveaux et anciens élus municipaux, et de quelques proches, mais sans la famille du défunt.

Fichier vidéo Peu auparavant, le cercueil couvert d'un drapeau tricolore avait été porté de la cour d'honneur à l'atrium, sous une photo géante d'un Gérard Collomb au grand sourire.

Ami et ancien compagnon de route, le cancérologue Thierry Philip a évoqué "un homme qui aimait la politique" et pouvait "à la fois être dur et souffrir de la réaction de ses amis car sa sensibilité était à fleur de peau", et sa colère "éruptive mais pas durable".

Le cercueil de l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, porté dans l'atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon pour un dernier hommage, le 27 novembre 2023 AFP

L'ancien maire du 3è arrondissement de Lyon a rappelé "les origines modestes" de celui que ses amis appelaient "Gégé", ses "yeux rieurs", en dépeignant un homme entièrement dévoué à son mandat, proche du terrain, agrégé de lettres classiques passionné par la politique, l'architecture et les arts.

Individuellement ou par petits groupes, des Lyonnais ont défilé devant son cercueil, sans fleurs comme l'avait réclamé la famille, avant d'inscrire leurs souvenirs dans un registre de condoléances.

"Le maire qui aimait sa ville et savait parler à ses habitants", écrit un anonyme. Alors que les derniers fidèles de son équipe partagent mille anecdotes avec émotion, la plupart des Lyonnais rendent hommage à ce maire "visionnaire", "bâtisseur" mais aussi "proche des gens".

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et le public applaudissent devant le cercueil de l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lors d'un hommage à l'hôtel de ville de Lyon, le 27 novembre 2023 AFP

"Il avait su donner à cette ville une âme, une concorde. Il la personnalisait", a dit à l'AFP Philippe Guittereau, 65 ans, alors que son épouse Catherine a salué "un homme d’écoute et de dialogue et en même temps au fort tempérament."

"Il a permis à Lyon de devenir une capitale européenne, c’est un homme politique important", a estimé Gabriel Picard, 20 ans, étudiant.

Gérard Collomb a dirigé Lyon de 2001 à 2017, puis de 2018 à 2020 après un bref passage place Beauvau.

Des personnes écrivent un message dans le registre de condoléances lors d'un hommage à l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le 27 novembre 2023 à l'hôtel de ville de Lyon AFP

Ses obsèques, seront célébrées mercredi à 11H00 à la cathédrale Saint-Jean, au coeur du quartier historique du Vieux-Lyon, en présence du président Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne.

Dès l'annonce de sa mort, le chef de l'Etat à qui le baron lyonnais avait apporté un soutien décisif lors de la présidentielle de 2017 a salué un maire aux "talents exceptionnels de dialogue et d'imagination" et un "homme d'Etat qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaines".