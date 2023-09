Les Occidentaux "combattent directement" la Russie en Ukraine, selon Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence après son intervention à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le 23 septembr 2023 à New York

Les Occidentaux "combattent directement" la Russie en Ukraine, a accusé samedi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais ils nous combattent, ils nous combattent directement. Nous l'appelons guerre hybride, mais ça ne change pas la réalité", a-t-il ajouté, évoquant l'aide financière, les armements et des "mercenaires" venus de pays occidentaux.

Fichier vidéo Le chef de la diplomatie russe, lors d'une longue conférence de presse au siège de l'ONU à New York, était interrogé sur l'implication des Etats-Unis dans le conflit en Ukraine.

"Le fait qu'ils combattent de facto contre nous en se servant du corps des Ukrainiens, je pense que tous ceux ici qui s'intéressent à la situation en Ukraine, savent très bien que les Américains, les Britanniques et d'autres se battent en fournissant tout d'abord de plus en plus d'armes", a accusé M. Lavrov.

Les Etats-Unis et les pays européens qui fournissent des systèmes d'armement à Kiev depuis l'invasion russe de février 2022 martèlent qu'ils ne sont pas en guerre avec Moscou mais qu'ils aident l'Ukraine à se défendre.

Graphique montrant les dix pays ou institutions annonçant les montants d'aide les plus importants à l'Ukraine, par type d'aide, entre le 24 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, selon l'Institut Kiel AFP

Le ministre russe s'exprimait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU durant laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu en personne demander davantage de soutiens de la communauté internationale.

Il a proposé un sommet pour la paix pour évoquer son plan de paix destiné à mettre fin à la guerre.

M. Lavrov a affirmé que cette proposition de règlement était "complètement infaisable, impossible à mettre en oeuvre, pas réaliste".