Les Philippines accusent la Chine d'avoir tiré des leurres sur un de leurs avions

Les Philippines ont accusé samedi la Chine d'avoir tiré à deux reprises des leurres sur un de ses avions de patrouille au-dessus d'îlots disputés en mer de Chine méridionale, dernier épisode en date d'un conflit territorial de plus en plus acerbe.

Un avion de chasse chinois a tiré des leurres "à plusieurs reprises à une distance dangereusement proche" d'un avion de patrouille civil philippin près du récif de Scarborough le 19 août, à environ 350 km à l'ouest de Manille, a affirmé le gouvernement philippin dans un communiqué.

Le même avion a été visé trois jours plus tard par des leurres tirés depuis le récif de Subi, contrôlé par la Chine, alors que le patrouilleur "surveillait et interceptait des braconniers qui empiétaient sur la zone économique exclusive et sur les eaux territoriales" des Philippines, a-t-il ajouté.

Les leurres sont des fusées généralement lancées depuis le sol, un navire ou un aéronef, pour détourner les missiles guidés par un système infrarouge ou pour illuminer une zone.

Vendredi, Pékin avait annoncé avoir pris des "contre-mesures" contre des avions militaires philippins accusés d'avoir pénétré dans son espace aérien au-dessus de la mer de Chine méridionale.

"La partie chinoise a pris les contre-mesures nécessaires conformément à la loi, afin de protéger sa souveraineté et sa sécurité", avait affirmé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Chine continuera "de protéger fermement sa souveraineté territoriale et ses droits maritimes, et s'opposera fermement à toute action les enfreignant", avait-il ajouté.

Pékin revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, et a ignoré la décision d'un tribunal international en 2016 considérant cette affirmation comme étant dénuée de fondement juridique.

"Manœuvres dangereuses"

Samedi, le gouvernement philippin a exhorté Pékin à "cesser immédiatement toutes ses actions provocatrices et dangereuses qui menacent la sécurité des navires et avions philippins qui mènent des opérations légitimes sur le territoire philippin et dans la zone économique exclusive" des Philippines.

"De telles actions compromettent la paix et la sécurité régionales et érodent l'image de la RPC (République populaire de Chine, ndlr) auprès de la communauté internationale", a-t-il ajouté.

La mer de Chine méridionale AFP

Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées ces derniers mois et ont été marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale.

Les Philippines avaient déjà accusé la Chine d'avoir lancé des leurres le 10 août sur la trajectoire d'un avion de l'armée philippine qui patrouillait au-dessus du récif de Scarborough, et avaient condamné des "manœuvres dangereuses".

Lundi, des navires battant pavillon chinois et philippin sont entrés en collision près de l'atoll disputé de Sabina, situé à 140 kilomètres à l'ouest de l'île philippine de Palawan et à environ 1.200 kilomètres de l'île de Hainan, terre chinoise la plus proche.

Selon Manille, c'est la première action hostile de Pékin dans cette zone, où les deux parties stationnent des navires de garde-côtes depuis plusieurs mois et où les Philippines redoutent que la Chine ne soit sur le point de construire une île artificielle.