Les politiques marcheront divisés contre l'antisémitisme

Cordon sanitaire et banderoles différenciées : les politiques manifesteront divisés dimanche contre l'antisémitisme lors d'une "grande marche civique", où se rendra Elisabeth Borne mais pas LFI, tandis que la participation du RN embarrasse la gauche et la majorité.

Elle se voulait consensuelle: "une mobilisation générale" contre la recrudescence des actes antisémites en France - plus de 1.000 en un mois, un record.

Mais le défilé entre l'Assemblée nationale et le Sénat voulu par leurs présidents Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher a été aussitôt rejeté par Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise (gauche radicale).

Fichier vidéo En outre, la présence du Rassemblement national (extrême droite) provoque un malaise à gauche et dans la majorité.

Pas question pour Marine Le Pen de renoncer. "J'y participerai" et "j'appelle l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche", a lancé mercredi la cheffe de file des députés RN, prête à défiler "en queue de cortège" puisque sa présence dérange.

Une polémique similaire avait eu lieu en 2015 pour la manifestation en soutien à Charlie Hebdo, visé le 7 janvier par un attentat islamiste. Le FN avait alors appelé ses partisans à manifester en province.

"A mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation", mais "c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer", a relevé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, après le Conseil des ministres.

Confusion

Emmanuel Macron n'a pas dit s'il y participerait mais il a mis en garde mercredi ceux qui confondent "le rejet des musulmans et le soutien des juifs", dans une allusion claire à l'extrême droite, et ceux qui "préfèrent rester ambigus sur la question de l'antisémitisme par souci de flatter de nouveaux communautarismes", référence cette fois à LFI.

"S'en prendre à un juif", "c'est toujours chercher à atteindre la République", a prévenu aussi le chef de l'Etat devant le Grand Orient de France, principale obédience française de francs-maçons.

La Première ministre Elisabeth Borne, dont le père de confession juive a été déporté, sera présente à la manifestation, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.

Le numéro un du PCF Fabien Roussel à l'Assemblée nationale, le 23 octobre 2023 à Paris AFP/Archives

A gauche, le malaise domine. Les partis socialiste, communiste et écologiste participeront à la marche mais ils souhaitent mettre en place "un cordon républicain" dans la manifestation pour ne pas se mêler à l'extrême droite.

Le numéro un du PCF Fabien Roussel va se rendre au rassemblement, mais "ne défilera pas aux côtés" du RN, héritier du Front national fondé par Jean-Marie Le Pen, "plusieurs fois condamné pour propos antisémites", et par "des hommes qui ont collaboré" avec l'Allemagne nazie.

Même embarras chez les socialistes, qui jugent "illégitime" la présence du RN au vu notamment des propos tenus par son président Jordan Bardella pour qui Jean-Marie Le Pen n'était "pas antisémite".

Les Ecologistes ont exhorté Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher à exclure les partis d'extrême droite, qui "font de cette marche une étape supplémentaire de leur stratégie de dédiabolisation".

"Politique politicienne"

Le président des sénateurs PS, Patrick Kanner, le 7 novembre 2023 à Paris AFP

Le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, a également émis des réserves, invitant les organisateurs et les partis politiques "à ne pas être les complices de la banalisation d'un parti fondé par des antisémites".

Le député Renaissance Benjamin Haddad défilera dimanche "pour dire aux Français juifs qu'ils ne sont pas seuls".

Le patron des députés macronistes Sylvain Maillard a de son côté jugé "indécente" la présence du RN à cette marche. Mais il a aussi dit "rejoindre les paroles du président du Crif" Yonathan Arfi qui affirme: "je ne marcherai qu’aux côtés de ceux qui partagent mes valeurs et je ne regarderai pas si en queue de cortège l’indécence s’y trouve".

D'autres ont moins d'état d'âme: à droite, Eric Ciotti (LR), à l'extrême droite Eric Zemmour et Marion Maréchal (Reconquête!) ont immédiatement fait savoir qu'ils en seraient.

L'Eglise catholique sera elle représentée sans toutefois donner de consigne aux fidèles, laissant "chaque citoyen (...) se déterminer", selon le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Eric de Moulins-Beaufort.

Seule La France insoumise n'ira pas. "On ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion", qui "permet les soutiens les plus insupportables", a-t-elle estimé.

Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, le 25 août 2023 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme AFP/Archives

La veille, M. Mélenchon avait provoqué une nouvelle polémique en déclarant que "les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous" dimanche, "sous prétexte d'antisémitisme".

gbh-lum-caz-are/jmt/vm