Les Premiers ministres de la Ve République en dix records

Le pionnier, le recordman de longévité, la première femme, le plus jeune, les futurs présidents... Panorama en dix records des 26 Premiers ministres de la Ve République, Michel Barnier, nommé jeudi, devenant le locataire de Matignon le plus âgé.

Debré, le premier des Premiers

Michel Debré devient le 8 janvier 1959 le premier des Premiers ministres de la Ve République. Une république naissante dont personne ne connaît mieux les arcanes, puisqu'il vient d'en rédiger la Constitution.

M. Debré inaugure la fonction de Premier ministre, dénomination qui n'existait pas officiellement sous les précédents régimes.

Georges Pompidou, plus Premier ministre mais pas encore président, assiste au match de rugby France-Galles, le 23 mars 1969 au stade de Colombes AFP/Archives

Pompidou, le record de longévité

Georges Pompidou, qui a succédé à Michel Debré en 1962, détient le record de longévité à Matignon. Il y est resté six ans, deux mois et 26 jours.

Cazeneuve, le plus bref

Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande (2016-2017), n'est quant à lui resté que cinq mois et quatre jours, soit le séjour le plus court à Matignon.

Gabriel Attal, resté six mois et sept jours jusqu'à la démission de son gouvernement le 16 juillet dernier, n'est pas passé loin de lui ravir ce titre. Il aura en revanche été le Premier ministre démissionnaire à assurer le plus longtemps les affaires courantes, 51 jours au total.

Cresson, la première femme

Edith Cresson, première femme à occuper le poste (1991-1992), n'a dirigé le gouvernement que 10 mois et 18 jours, sous le deuxième septennat de François Mitterrand.

La Première ministre Edith Cresson s'adresse aux députés le 7 février 1992 à l'Assemblée nationale à Paris AFP/Archives

Il faudra attendre 30 ans pour qu'une deuxième femme, Elisabeth Borne, accède à Matignon en mai 2022.

Chirac, le premier énarque

Nommé en 1974 par Valéry Giscard-d'Estaing, lui-même premier énarque à l'Elysée, Jacques Chirac est le premier locataire de Matignon à avoir fait ses classes à l'Ecole nationale d'administration. Les précédents Premiers ministres étaient nés trop tôt pour avoir pu fréquenter l'ENA, créée en 1945.

Après M. Chirac, Matignon a accueilli huit énarques: Laurent Fabius, Michel Rocard, Edouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Dominique de Villepin, Edouard Philippe et Jean Castex.

Chirac, le premier en période de cohabitation

Jacques Chirac, qui démissionne avec fracas à l'été 1976, redevient Premier ministre dix ans plus tard, en 1986, nommé par le socialiste François Mitterrand après une victoire de la droite aux législatives. Il est ainsi le premier Premier ministre de cohabitation. Suivront Edouard Balladur en 1993, toujours sous François Mitterrand, Lionel Jospin en 1997, sous la présidence de Jacques Chirac.

Chirac, le seul à l'avoir été deux fois

Les deux passages de Jacques Chirac à Matignon sont un cas unique sous la Ve République.

Un tremplin pour Pompidou et Chirac

Jacques Chirac et Jacques Chaban-Delmas, tous deux anciens Premiers ministres, discutent le 3 mai 1974 au Palais des Congrès à Paris AFP/Archives

Parmi les Premiers ministres de la Ve République, seuls Georges Pompidou et Jacques Chirac ont ensuite accédé à l'Elysée.

M. Pompidou a été élu président en 1969, moins d'un an après son départ de Matignon. M. Chirac, quant à lui, a attendu sept ans entre son deuxième départ de Matignon en 1988 et son élection en 1995.

Ils sont pourtant nombreux à avoir tenté leur chance : François Fillon, Lionel Jospin, Edouard Balladur, Raymond Barre, Michel Debré et Jacques Chaban-Delmas, ont tous été candidats malheureux à l'élection présidentielle.

D'autres, comme Alain Juppé, Laurent Fabius ou Manuel Valls, ont été éliminés au stade des primaires de leur parti.

Attal, le plus jeune

Gabriel Attal avait 34 ans quand Emmanuel Macron l'a nommé le 9 janvier 2024, devançant Laurent Fabius (37 ans à sa nomination par François Mitterrand en 1984), seul autre locataire de Matignon de moins de 40 ans.

Barnier, le plus âgé

Au plus jeune a succédé le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Michel Barnier, nommé ce jeudi par Emmanuel Macron, est âgé de 73 ans. Il efface des tablettes Pierre Bérégovoy, qui avait 67 ans lorsqu'il quitta Matignon en 1993.