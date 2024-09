Les rivaux Attal, Darmanin et Borne désormais unis contre Barnier

Alliance de circonstance ou attelage durable ? Les macronistes Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne affichent leur unité face à Michel Barnier pour peser dans le futur gouvernement, mettant provisoirement de côté leurs divergences et leurs ambitions, notamment pour la direction du parti Renaissance.

"Quand on a un ennemi commun ça soude", résume une ancienne ministre.

En l'occurrence, Gabriel Attal, précédesseur de M. Barnier devenu chef de file des députés EPR (Ensemble pour la République), Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur sortant, et Elisabeth Borne, ex Première ministre, devaient conduire une délégation du groupe macroniste à Matignon mercredi matin pour parler impôts et budget avec le Premier ministre.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 19 août 2024 à Frontignan AFP

Il s'agissait de "montrer l’unité du groupe dans la séquence", soulignait-on dans l'entourage de M. Attal, avec Mme Borne et M. Darmanin "représentant respectivement une sensibilité de gauche et une sensibilité de droite".

Le trio, prêt à engager le bras de fer, exige une "clarification" de la ligne politique du Premier ministre, notamment en matière fiscale. Mais le Premier ministre a préféré reporter le rendez-vous, affirmant avoir découvert "une situation budgétaire très grave" qui méritait "mieux que des petites phrases".

"Paradoxe"

"Ce n'est pas une unité de façade", assure un cadre du parti Renaissance, pointant que Michel Barnier jusqu’à présent recevait le camp présidentiel "en ordre dispersé", au risque de ne pas dire la même chose à ses interlocuteurs et de "créer de la division".

Elisabeth Borne à son arrivée à l'Assemblée nationale, le 8 juillet 2024 AFP

"Sur les grandes lignes politiques, on appartient à la même famille politique, on veut être reçus ensemble", insiste le même.

"La situation produit un paradoxe, elle soude le bloc central" jusqu'aux alliés d'Horizons et du MoDem, abonde un conseiller de l'exécutif sortant.

Pourtant ces trois figures du camp présidentiel étaient à couteaux tirés il y a peu.

Outre des appréciations divergentes sur le fond de sujets comme l'immigration, ils se sont disputés la tête du groupe à l'Assemblée nationale, alors que le parti reste à prendre.

Fort de sa popularité auprès des députés, avec lesquels il a fait activement campagne aux législatives, émancipé d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a été élu rapidement président du groupe. Un poste que lorgnaient M. Darmanin et Mme Borne sur l'idée --soutenue par Emmanuel Macron-- d'une direction collégiale.

Quant au parti Renaissance, dirigé par Stéphane Séjourné en passe de devenir commissaire européen, il est brigué par Elisabeth Borne, convoité par Gabriel Attal, tandis que Gérald Darmanin y a officiellement renoncé.

"Rapprochement"

Mais MM. Darmanin et Attal ont semblé se réconcilier aux journées parlementaires EPR, selon plusieurs sources. "Manifestement il y a eu un rapprochement", rapporte un parlementaire macroniste.

Sans dire s'il s'agit d'une nouvelle répartition des rôles, avec Gabriel Attal au parti qui laisserait finalement le groupe à Gérald Darmanin, un cadre Renaissance glisse que "tous les scénarios sont envisageables".

Gérald Darmanin a depuis beaucoup animé la communication du groupe. Mardi, il a mis ses collègues en ébullition en affirmant avoir entendu Michel Barnier évoquer une augmentation d'impôts, ligne rouge du camp présidentiel. Jusqu'à remettre en cause, en s'interrogeant à voix haute, une participation au futur gouvernement.

Mais le ministre de l'Intérieur sortant, qui postule pour le Quai d'Orsay, joue surtout son sort personnel, à dix jours d'une rentrée politique - qu'il a déjà bien entamée! - le 29 septembre, en présence d'Elisabeth Borne, dans son fief de Tourcoing.

En agitant le spectre d'une hausse des prélèvements, un irritant notoire, M. Darmanin a envoyé un message à M. Barnier, décrypte un député LR: mieux vaut l'avoir au gouvernement que libre à l'extérieur.

Gabriel Attal de son côté n'a pas renoncé à des ambitions qui pourraient croiser celles de M. Darmanin à l'approche de la présidentielle de 2027. Il se dit, dans Le Point, pas "insensible" à être considéré comme le mieux placé pour succéder à Emmanuel Macron. "J'ai une histoire à écrire avec les Français", assure-t-il.

Il y a toujours "une opposition larvée" entre les deux hommes, relève un député EPR, qui n'y voit qu'une trêve temporaire.