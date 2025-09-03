Les rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis

Images manipulées, photos sorties de leur contexte... Des rumeurs selon lesquelles Donald Trump serait gravement malade, voire mort, ont circulé ces derniers jours sur les réseaux en ligne, malgré un démenti public mardi du président américain lui même.

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump, 79 ans, a qualifié de "fake news" les rumeurs sur sa santé apparues après une inhabituelle semaine de diète médiatique.

Depuis vendredi, environ 104.000 mentions du hashtag "Trump dead" (Trump est mort) ont été relevées sur la plateforme X, générant un total de 35,3 millions de vues, selon une analyse effectuée par NewsGuard, un organisme de lutte contre la désinformation.

Certains internautes ont publié des cartes censées montrer des routes fermées près du Centre médical militaire national Walter Reed, près de Washington, comme preuve que Trump était traité pour une maladie grave dans l'établissement.

Mais aucune information crédible sur des fermetures de routes autour du centre médical n'a été signalée.

D'autres internautes ont partagé une image d'une ambulance garée devant la Maison Blanche, affirmant qu'elle avait été prise le mois dernier et citée comme preuve.

En réalité, il s'agissait d'une vieille photo publiée par un journaliste sur X en avril 2023, alors que le prédécesseur de Trump, Joe Biden, était encore en fonction, selon NewsGuard.

Certains, affirmant que Trump était mort, ont partagé une image du drapeau de la Maison Blanche en berne, un geste traditionnel utilisé pour honorer la mort d'un responsable de premier plan. En vérité, Trump avait ordonné la semaine dernière la mise en berne des drapeaux à la Maison Blanche, dans les postes militaires et les stations navales du pays, pour honorer les victimes d'une fusillade dans une école à Minneapolis.

D'autres ont également posté une image agrandie du visage de Trump, affirmant qu'elle montrait une ligne profonde au-dessus de son oeil suggérant un AVC récent. Mais NewsGuard a découvert que l'image originale était floue et ne montrait aucun signe de ligne au-dessus de l'oeil de Trump. L'image avait été numériquement retouchée avec un outil d'intelligence artificielle.

La désinformation - qui semble provenir de comptes anti-Trump sur X, Bluesky et Instagram - a persisté même après que Trump a déclaré sur sur son réseau Truth Social ce week-end : "JE NE ME SUIS JAMAIS SENTI AUSSI BIEN DE MA VIE". Ces fausses informations ont continué à se propager après la conférence de presse de Trump mardi, où il a publiquement rejeté les rumeurs sur sa santé.

La santé des présidents américains a toujours été surveillée de près. Durant la dernière campagne présidentielle, Donald Trump, le plus âgé des hommes jamais élus président des Etats-Unis, a allégué que les démocrates avaient dissimulé le déclin mental et physique de Biden, qui avait 82 ans lorsqu'il a quitté ses fonctions en janvier.

