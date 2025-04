Les Trinidadiens ont voté pour décider de leur Premier ministre, l'opposition favorite

Photo diffusée par le service de presse du palais présidentiel de Miraflores de l'actuel Premier ministre de Trinité-et-Tobago Stuart Young (à gauche) le 24 juillet 2024, et de Kamla Persad-Bissessar (à droite), ancienne Première ministre et cheffe de l'opposition, le 9 août 2020

Les habitants de Trinité-et-Tobago, petit archipel anglophone situé près des côtes vénézuéliennes, ont voté lundi pour élire les 41 membres de la Chambre des représentants qui décidera du prochain Premier ministre de ce pays secoué par la violence et qui traverse une crise économique.

Les bureaux ont fermé à 18H00 locales (22H00 GMT) et les résultats sont attendus vers 21H00 (01H00 GMT mardi). Quelque 1,1 million de personnes étaient appelées à voter.

Le Premier ministre Stuart Young, chef du gouvernement depuis avril mais dont le parti Mouvement national du peuple (PNM, centre gauche) est au pouvoir depuis 2015, cherche à conserver son poste face à l'opposition et le Congrès national uni (UNC) de l'ancienne Première ministre Kamla Persad-Bissessar (2010-2015), favorite des sondages.

Son parti a dénoncé 19 irrégularités lors du processus, notamment des longues files d'attente qui ont créé des retards ou empêché certains de voter, ainsi que des ouvertures tardives de bureaux.

"Je vote depuis l'âge de 18 ans et je n'ai jamais manqué une élection. La génération de nos parents nous a toujours incités à accomplir notre devoir civique pour préserver la démocratie", affirme Carol Jaggernauth, 43 ans.

Le premier ministre de Trinité-et-Tobago, Stuart Young, du parti Mouvement National du Peuple, s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago, le 26 avril 2025 AFP

Après avoir voté à l'Ecole internationale dans la capitale, Port-d'Espagne, le Premier ministre Stuart Young s'est montré optimiste quant au taux de participation des électeurs, qui avoisine en général les 65%.

"Il y avait beaucoup de gens dans ma section, il y avait une assez longue file d'attente, ce qui m'a fait plaisir à voir (...) Je vois ça comme un très bon signe: la démocratie est très vivante et bien portante et les citoyens prennent leur devoir civique très au sérieux", s'est-il félicité.

Le PNM est crédité d'un peu plus de 30% des suffrages, selon un sondage récent, face à l'UNC à qui les sondages donnent 47% des voix.

Mais de nombreux observateurs estiment que l'écart entre les deux formations n'est pas si grand et qu'il faut s'attendre à un résultat serré.

La campagne électorale s'est achevée samedi soir avec les meetings de deux principaux partis dans ce régime parlementaire fonctionnant sur le même modèle que l'ancienne puissance coloniale britannique de l'archipel.

Criminalité et récession

Âgé de 50 ans, M. Young, ancien ministre de l'Energie, affirme s'appuyer sur les dix années au pouvoir de son parti et reproche à Mme Persad-Bissessar, 73 ans, des promesses irréalistes.

Il a lancé samedi à ses partisans à Tacarigua, en périphérie de Port-d'Espagne: "Je veux que vous imaginiez une Trinité-et-Tobago où le gouvernement et les services de l'Etat ne vous frustrent pas. Où notre secteur public travaille pour vous. Où les services sont plus rapides et plus simples, où votre temps et votre dignité sont respectés".

Kamla Persad-Bissessar, dirigeante du parti Congrès national uni (UNC), s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Port-d'Espagne à Trinité-et-Tobago, le 26 avril 2025 AFP

De son côté à Aranguez, également dans la banlieue de la capitale, Mme Persad-Bissessar s'est félicitée d'être en tête des sondages et a promis: "Vous avez eu des leaders avant moi, vous aurez toujours des leaders après moi, mais vous n'aurez jamais un leader qui vous aime autant que moi !"

"J'ai été appelée +jamette+ (prostituée) (...) ivrogne, chienne (...) Mais pour vous, mes fidèles membres de la base de l'UNC, j'ai toujours été Kamla", a-t-elle ajouté.

Réputé pour son carnaval et ses plages, le pays caribéen anglophone de 1,4 million d'habitants est sorti mi-avril d'un état d'urgence décrété en décembre 2024.

Selon les données officielles, près de 600 homicides, dont de nombreux liés à des gangs criminels, ont été enregistrés en 2024 dans l'archipel, situé à quelques kilomètres des côtes vénézuéliennes. Un chiffre en hausse par rapport à 2023.

Trinité-et-Tobago, deuxième producteur caribéen de gaz, connaît une récession économique qu'il espérait dépasser grâce à l'exploitation du grand champ gazier "Dragon", à cheval entre le Venezuela et l'archipel.

Mais les Etats-Unis, qui cherchent à asphyxier économiquement le Venezuela, ont révoqué en avril, sous peine de sanctions, le permis permettant au pays de développer le champ avec le Venezuela.