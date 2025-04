Les victimes de Bétharram à l'épreuve de la prescription

Deux cents plaintes vouées, dans leur quasi-totalité, à ne pas aboutir. Dans l'affaire des violences sexuelles à Notre-Dame-de-Bétharram, qui s'étalent sur un demi-siècle, les victimes butent sur l'écueil de la prescription malgré l'allongement des délais.

L'évolution de la loi

Depuis 1989, plusieurs lois pénales ont modifié les règles de la prescription des agressions sexuelles et viols sur mineurs.

Son point de départ a été décalé de la date des faits à la majorité des victimes et sa durée, de trois et 10 ans initialement, a été augmentée progressivement pour atteindre 10 ans en cas d'agression sexuelle (20 ans pour les moins de 15 ans) et 30 ans pour le viol.

Fichier vidéo La loi du 21 avril 2021 a introduit en outre la notion de prescription "glissante": elle permet de prolonger le délai si le mis en cause récidive sur un autre mineur par la suite, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Pour Orlane Yaouanq, vice-procureure à Pau chargée du dossier Bétharram, ces évolutions montrent que "la société comprend de mieux en mieux qu'une victime a besoin de temps" pour libérer sa parole.

Reste que dans ce vaste dossier sur lequel le parquet de Pau travaille depuis plus d'un an, seules deux plaintes sur 200 déposées à ce jour ne tombent pas sous le coup de la prescription.

"S'il y avait eu une possibilité légale de ne pas en écarter, je l'aurais utilisée", insiste la magistrate face aux incompréhensions.

Ses limites dans l'affaire Bétharram

Les deux plaintes non classées concernent des faits d'agression sexuelle sur mineur en 2004 et de viol sur mineur entre 1991 et 1994: dans ce second cas, une première plainte déposée par la victime au début des années 2000, classée sans suite à l'époque, a permis de contourner l'obstacle.

Un drapeau devant le collège-lycée "Le Beau Rameau", le nouveau nom de l'établissemnt catholique Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques le 28 mars 2025 AFP

Un ancien surveillant de l'établissement catholique a été mis en examen et placé en détention provisoire. Mais un autre laïc et un religieux, placés également en garde à vue, ont bénéficié de la prescription.

Pour la plupart des faits dénoncés qui s'étalent entre 1957 et 2004, celle-ci "était acquise depuis longtemps", souligne Orlane Yaouanq.

Car au-delà des évolutions, la législation en vigueur à l'époque des faits importe toujours.

"La non-rétroactivité de la loi pénale, quand elle se durcit, c'est un principe constitutionnel (...) On ne peut pas punir des faits déjà prescrits avec une loi postérieure", explique la magistrate.

Il en va ainsi notamment pour la prescription "glissante", qui ne peut jouer que si les faits dénoncés n'étaient pas déjà prescrits en 2021 quand la loi a changé. Pour s'y retrouver, la justice s'appuie sur un outil de calcul dédié, "Clepsydre".

Autre difficulté, le fait que certains actes qualifiés aujourd'hui de viol - comme les fellations - étaient considérés dans le passé comme des agressions sexuelles, plus vite prescrites.

L'imprescriptibilité en débat

Selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), les trois quarts des 27.000 témoignages collectés dans son rapport de 2023 relataient des faits prescrits.

"La prescription n'a pas lieu d'être pour des enfants", assène Marc Lacoste-Séris. Ancien pensionnaire de Bétharram, il avait porté plainte dès 1996 pour une violente gifle qui lui a crevé le tympan. Son agresseur a été condamné à une amende avec sursis.

Pour lui comme pour Pascal Gélie, autre ex-élève, "casser la prescription" permettrait de "gérer la souffrance des victimes". Qui ne parviennent souvent à parler que "trop tard" car pour les plus jeunes, "sortir du silence, c'est très, très dur".

Wilfried, scolarisé de 1990 à 1992, a porté plainte début avril à l'approche de la cinquantaine, comme beaucoup. Pour lui, la prescription à laquelle il se heurte est synonyme "d'impunité".

Me Jean-François Blanco, l'avocat de plusieurs plaignants, cherche des biais juridiques pour la contourner, au motif que "la justice ne doit pas abandonner les victimes". Une proposition de loi visant à rendre les viols sur mineurs imprescriptibles, au civil, a été rejetée récemment.

"Nous sommes là aussi pour témoigner que la prescription est un frein dans ce dossier", a déclaré le 10 avril la députée socialiste Fatiha Keloua Hachi dans le cadre des auditions de l'enquête parlementaire liée à l'affaire Bétharram.

Pour la vice-procureure de Pau, "le revers de l'imprescriptibilité serait de faire croire aux victimes qu'elles ont le temps, alors que plus le temps passe et plus on a un problème de preuves".