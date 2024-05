Les violents orages s'atténuent en Ile-de-France

De violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies ont frappé l'Ile-de-France mercredi soir, notamment la Seine-Saint-Denis, ainsi que le département de l'Oise plus au nord

Les violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies qui ont frappé l'Ile-de-France mercredi soir vont s'atténuer au cours de la nuit, a-t-on appris auprès de Météo-France, qui a levé la vigilance orange dans toute la région francilienne et dans le département de la Marne.

"Les orages s'estompent peu à peu. Les plus forts ne vont plus concerner maintenant que la Picardie pour quelques heures", a indiqué l'agence météorologique dans son dernier bulletin publié jeudi à 00H11.

Seuls les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise restent concernés par la vigilance orange "orages". La Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loire, l'Orne et le Calvados sont quant à eux placés en vigilance orange "pluie-inondation".

Des crues importantes sont attendues sur le bassin de la Touques, dans le Calvados, également en vigilance orange "crues".

Selon le site Flightradar, une dizaine d'avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Roissy ont été déroutés. Des vols à destination d'Orly ont également été redirigés vers d'autres aéroports.

Selon le tableau de bord de l'organisme Eurocontrol, les deux aéroports parisiens étaient fermés aux arrivées à 22H52. Des images d'inondations du terminal 2 de l'aéroport de Roissy circulent par ailleurs sur X.

Il est tombé localement "entre 20H00 et 22H00 l'équivalent de deux semaines de pluie d'un mois de mai au nord et à l'est de Paris", d'après la Chaîne Météo.

Les pluies vont se poursuivre jusqu'en seconde partie de nuit, venant également concerner l'est de la Normandie.