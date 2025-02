L'état du pape François "reste critique mais stationnaire"

L'état de santé du pape François, atteint d'une double pneumonie, "reste critique mais stationnaire", a annoncé mardi soir le Vatican au 12e jour de son hospitalisation, soulignant que le pontife de 88 ans avait travaillé dans la journée.

Le pape a subi dans la soirée une radio de contrôle "programmée" pour le suivi de sa pneumonie, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle, et "le pronostic reste réservé", a ajouté la même source dans un bref communiqué.

Alors que la santé de Jorge Bergoglio suscite l'inquiétude à travers le monde, le Vatican a pris soin de préciser qu'il restait actif: "Dans la matinée, après avoir reçu l'eucharistie, il a repris son travail".

Ce bulletin de santé se révèle quelque peu décevant alors que le précédent, publié lundi soir, avait fait état d'une "légère amélioration", d'autant que selon le Vatican François "s'est bien reposé, toute la nuit" de lundi à mardi.

Le pape avait reçu lundi la visite de son Secrétaire d'Etat, le cardinal italien Pietro Parolin, et de Mgr Edgar Peña Parra, respectivement N.2 et N.3 du Saint-Siège. Au cours de leur première visite depuis son admission à l'hôpital Gemelli de Rome, le pape a autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué un consistoire (assemblée de cardinaux), dont la date n'a pas été précisée.

François avait été initialement hospitalisé le 14 février pour une bronchite mais celle-ci a évolué en pneumonie, et les fidèles prient depuis pour sa guérison.

Prières place Saint-Pierre

Une autre source vaticane a assuré que François était en mesure de se lever et de se nourrir normalement, qu'il ne souffrait pas et gardait le moral.

Par ailleurs, le Bureau de presse du Vatican a démenti mardi auprès de l'AFP une information publiée lundi par l'hebdomadaire français Paris Match selon laquelle le pape serait prochainement transféré dans un autre hôpital situé sur l'île Tibérine, à Rome.

Mardi soir, malgré un temps pluvieux, des centaines de fidèles sont de nouveau attendus sur la place Saint-Pierre pour prier pour la guérison de François, après une première prière lundi en présence d'une trentaine de cardinaux.

Si la scène rappelait les rassemblements avant la mort de Jean-Paul II, en 2005, "il n'est pas encore temps pour lui (le pape, ndlr) d'aller au ciel", a déclaré le cardinal hondurien Oscar Rodriguez Maradiaga. "C'est quelqu'un qui ne recule pas devant la difficulté, qui ne se décourage pas (...) et qui va de l'avant", a-t-il ajouté au quotidien La Repubblica.

L'église de la communauté argentine à Rome accueille elle aussi mardi soir une messe de soutien, tandis que des fidèles d'origine vietnamienne se sont réunis mardi devant l'hôpital Gemelli en priant et en chantant, a constaté l'AFPTV.

Conjectures

Des messages de soutien ont également été envoyés par des dirigeants du monde entier. "La situation est très grave mais nous lui souhaitons de se rétablir", a déclaré le président américain Donald Trump, tandis que son homologue français, Emmanuel Macron lui souhaitait un "prompt rétablissement".

L'état de santé du chef de l'Eglise catholique s'était dégradé samedi avec "une crise asthmatique prolongée" et des problèmes hématologiques ayant requis une transfusion sanguine.

Cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis 2021, suscite de vives inquiétudes, le pape ayant déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et connu des difficultés à marcher.

L'hospitalisation du pontife, à la fois chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques et chef de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assumer ses fonctions. Le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altérerait sa lucidité.

Elle relance également les conjectures sur la possible démission de François, qui a cependant dit plusieurs fois que ce moment n'était pas arrivé.