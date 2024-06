Lettonie: les voitures confisquées à des conducteurs ivres partent en Ukraine

Un bénévole de l'ONG à but non lucratif Agendum transforme un SUV, confisqué à un conducteur ivre, en un véhicule blindé d'évacuation médicale pour l'Ukraine, le 31 mai 2024 à Jaunmarupe, en Lettonie A small parking lot outside the Latvian capital hosts around 100 cars confiscated from drunk drivers. They await repair and repainting before their final journey: to Ukraine's front lines.