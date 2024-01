Levée de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue se poursuit

La vigilance rouge aux crues a été levée vendredi matin dans le Pas-de-Calais où la décrue se poursuit et les opérations de pompage démarrent, après un deuxième épisode d'inondations record en moins de deux mois, qui a durement éprouvé les habitants.

Les sols sont toujours gorgés d'eau après les pluies record de l'automne, et le département reste classé en vigilance orange aux crues par l'organisme de surveillance Vigicrues, ainsi que le Nord, les Ardennes et la Meuse.

A Blendecques, ville de quelque 5.000 habitants envahie par les eaux en novembre puis de nouveau cette semaine, ce n'est pas le soulagement qui domine, "loin s'en faut", assure Michèle Lamale, membre de "Blendecques sinistré".

"On n'est pas dans l'après, on est dans le ménage": "On déblaie, on enlève la boue, la terre, on lave, on lave, on lave...", ajoute-t-elle, attendant l'arrivée d'une cargaison de bottes, raclettes, cirés et vêtements de travail.

En tout, selon la préfecture, 191 communes et 2.768 habitations ont été touchés par ce nouvel épisode de crues.

- Blessés -

Les intempéries, qui ont coûté la vie à un septuagénaire retrouvé dans sa voiture immergée mercredi en Loire-Atlantique, ont également fait deux blessés légers dans le Pas-de Calais, un pompier et une personne hospitalisée jeudi en état d'hypothermie, a précisé la préfecture.

Fichier vidéo Dans les Ardennes, une conductrice a été hospitalisée vendredi matin après avoir été piégée par l'eau dans son véhicule à Sedan, ont indiqué les pompiers, qui avaient déjà secouru une autre conductrice la veille.

Sur le fleuve côtier Aa, qui était en vigilance rouge depuis mardi, les cumuls de pluie "modérés" observés depuis la fin de nuit "pourraient ralentir la décrue", selon Vigicrues. Mais les faibles précipitations encore attendues pour la nuit de vendredi à samedi "ne devraient pas engendrer de reprise importante de hausse des niveaux".

"La rivière a suffisamment baissé pour que les pompiers entament aujourd'hui (vendredi) de grosses opérations de pompage pour évacuer les quartiers en cuvettes, toujours inondés", indique Jean-Christophe Castelain, adjoint au maire de Blendecques.

L'Aa reste très haute, marron, avec un fort débit, et plusieurs rues montrent des stigmates des inondations: terre ou pierres sur la route, sacs de sable sales devant les portes. Des tuyaux longent les trottoirs, déversant l'eau dans les égoûts.

L'organisme intercommunal chargé des wateringues, les canaux drainant cette zone connue pour ses marais, souligne que "l'amélioration sensible est plutôt à attendre en début de semaine, avec l'effet conjugué du temps sec, les meilleures conditions de marée (facilitant l'évacuation vers la mer), et la montée en puissance des pompes supplémentaires".

Sur le littoral, au niveau de l'écluse de Mardyck (Nord), plusieurs pompes crachent une eau jaunâtre dans le canal débouchant sur la mer, dont deux engins haute capacité envoyés en renfort par la sécurité civile française.

Huit méga-pompes envoyées par les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovaquie ont également commencé à entrer en action vendredi.

Rentrée perturbée

Dans le Pas-de-Calais, 250 foyers restent privés d'électricité et 2.100 habitants d'accès à l'eau potable, selon la préfecture.

Treize établissement scolaires ne pourront pas accueillir leurs élèves lundi. Les cours auront lieu en distanciel ou bien les élèves seront pris en charge dans un autre établissement.

Les inondations à Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais, le 4 janvier 2024 AFP

Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, maire LR de Cannes, a appelé à "une mobilisation au plus haut niveau", avec un Français sur quatre et un emploi sur trois concernés par le risque de crue.

S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines.