L'ex ministre socialiste François Rebsamen quitte la mairie de Dijon

L'ancien ministre du Travail et maire de Dijon, François Rebsamen, le 28 mars 2022 à Dijon

L'ancien ministre socialiste François Rebsamen a annoncé lundi dans un communiqué renoncer à la fonction de maire de Dijon qu'il occupe depuis 2001, mais conserver celle de président de la métropole bourguignonne.

"Quand je regarde l'action accomplie, je considère que le temps est venu pour moi de transmettre", écrit l'ancien ministre du Travail de François Hollande, âgé de 73 ans, évoquant un choix "longuement réfléchi, responsable et assumé".

"C'est à Nathalie Koenders, ma première adjointe depuis 2015, que je souhaite confier la responsabilité d'assumer désormais la fonction de Maire", ajoute-t-il.

Cette dernière, âgée de 47 ans, doit encore être approuvée en conseil municipal le 25 novembre pour devenir la première femme maire de Dijon. Elle avait déjà occupé ce poste par intérim quelques mois en 2018, lorsque M. Rebsamen se soignait d'un cancer.

M. Rebsamen se consacrera dorénavant entièrement à ses fonctions de président de la métropole de Dijon, qu'il occupe depuis 2001, avec une brève interruption en 2014-15.

"Je poursuivrai désormais le travail autrement, avec enthousiasme et détermination, convaincu de l'enjeu crucial de la transition écologique et porté par les mêmes valeurs de rassemblement, de solidarité et de justice sociale qui ont toujours guidé mon action", avance-t-il.

Cet ancien secrétaire national du PS, très proche de François Hollande, a soutenu Emmanuel Macron en 2022. Après avoir quitté le parti socialiste, il avait alors créé la Fédération progressiste, un "mouvement de gauche de gouvernement qui réunit des élus et des citoyens qui ne se reconnaissaient plus dans le Parti socialiste".

Lors des législatives en juin 2024, la Fédération progressiste a publiquement apporté son soutien à François Hollande, candidat du Nouveau Front populaire en Corrèze.