L'ex-secrétaire d'Etat Charlotte Caubel nommée procureure adjointe à Paris

15 Aoû. 2025 à 08h49 (TU)
AFP
Charlotte Caubel, alors secrétaire d'Etat à l'Enfance, s'exprime à l'Assemblée nationale le 14 novembre 2023 à Paris

Charlotte Caubel, ancienne secrétaire d'Etat sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, a été nommée procureure de la République adjointe à Paris, selon la parution vendredi au Journal officiel de son décret de nomination par Emmanuel Macron.

L'ex-secrétaire d'Etat à l'Enfance entre 2022 et 2024, magistrate de métier, a été nommée à ce poste au tribunal judiciaire de Paris après "l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 1er juillet 2025", peut-on lire dans ce décret daté du 12 août.

Ce même CSM avait rendu un avis défavorable fin avril à la nomination de Charlotte Caubel au poste plus prestigieux de procureure de Créteil, selon plusieurs médias, alors qu'elle était déjà soutenue par le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

La perspective de son arrivée à la tête d'un important parquet de la région parisienne avait suscité des interrogations dans la magistrature, compte tenu de son expérience, jugée plus faible que celle d'autres candidats.

Pour le poste de procureure adjointe à Paris, le garde des Sceaux ainsi qu'Elisabeth Borne ont soutenu sa candidature, selon le décret paru vendredi.

La carrière de Charlotte Caubel, 53 ans, s'est partagée entre la politique et les affectations dans différentes juridictions comme Meaux, Bobigny ou Paris, où elle a été cheffe de la section affaires économiques, financières et commerciales entre 2014 et 2017. Elle est également passée par Tracfin, l'organisme de lutte contre la criminalité financière rattaché à Bercy.

En politique, outre son portefeuille dans le gouvernement Borne, elle a notamment été la conseillère justice d'Edouard Philippe entre 2017 et 2020.

Elle a également été directrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de 2020 à 2022.

