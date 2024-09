L'homme suspecté d'avoir voulu tuer Trump parlait de son assassinat depuis des mois

L'homme suspecté d'avoir essayé de tuer Donald Trump en Floride avait manifesté par écrit depuis des mois son intention d'assassiner l'ancien président américain, selon des documents rendus publics lundi par l'accusation.

Ryan Routh, un Américain 58 ans, a été arrêté le 15 septembre après avoir été mis en fuite par les agents du Secret Service qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel se trouvait le candidat républicain à la Maison Blanche, en Floride, dans le sud-est du pays.

Un juge du tribunal de West Palm Beach, où il a de nouveau comparu lundi, a décidé son maintien en détention.

Il est inculpé à ce stade de détention illégale d'arme et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Mais l'accusation a annoncé à l'audience lundi qu'elle allait demander qu'il soit également inculpé de "tentative d'assassinat", passible de la réclusion à perpétuité.

L'accusation a indiqué avoir reçu d'une connaissance de Ryan Routh une boîte laissée au domicile de cette personne il y a plusieurs mois. Cette boîte contenait notamment une lettre manuscrite adressée au "monde" sur laquelle on peut lire: "Ceci était une tentative d'assassinat contre Donald Trump mais je suis désolé j'ai failli à ma tâche".

Des policiers et des forces de l'ordre montent la garde devant le tribunal pendant une audience sur la détention de Ryan Wesley Routh, soupçonné d'une tentative d'assassinat sur l'ancien président américain Donald Trump, à West Palm Beach, en Floride, le 23 septembre 2024 AFP

"Il vous appartient maintenant de finir le travail et j'offrirai 150.000 dollars à quiconque le terminera", ajoute le suspect dans le document, reprochant apparemment à M. Trump d'avoir provoqué le chaos au Moyen-Orient en sabordant en 2018 l'accord international avec l'Iran sur son programme nucléaire.

Les procureurs n'ont pas précisé si la tentative évoquée dans la lettre est celle qui a échoué le 15 septembre ou se référait à un projet antérieur.

Dans un livre publié en février 2023 à compte d'auteur sur la guerre en Ukraine, Ryan Routh évoquait également un projet "d'assassiner Trump", ont-ils ajouté.

La boîte contenait aussi des munitions, un tuyau en métal et quatre téléphones, selon la même source.

"Tape sur les doigts"

"Les chefs retenus contre cet assassin fou se résument à une simple tape sur les doigts", a dénoncé Donald Trump dans un communiqué, accusant le ministère de la Justice et la police fédérale de "minimiser" et de "mal traiter" l'affaire.

Un véhicule de shérif bloque la rue devant le Trump International Golf Club à West Palm Beach, le 15 septembre 2024 en Floride AFP/Archives

Le candidat à la présidentielle de novembre réclame que le dossier soit instruit par les autorités de Floride, Etat gouverné par le républicain Ron DeSantis, et non par les autorités fédérales qu'il accuse d'être instrumentalisées par sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

Selon l'analyse par le FBI, la police fédérale américaine, du bornage de téléphones de Ryan Routh, le suspect se trouvait depuis le 18 août à West Palm Beach et ses appareils ont été localisés de multiples reprises entre cette date et le 15 septembre près du golf de Donald Trump et de sa résidence de Mar-a-Lago.

Avant d'être repéré et mis en fuite, il avait également passé près de 12 heures aux environs du club de golf de Trump, avait indiqué l'accusation la semaine dernière.

Donald Trump avait déjà réchappé le 13 juillet d'une tentative d'assassinat lorsqu'un tireur avait ouvert le feu pendant un meeting en Pennsylvanie (nord-est), le touchant à l'oreille et tuant un membre de l'assistance.