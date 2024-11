Liban: nouvelles frappes israéliennes au sud de Beyrouth

Des frappes israéliennes ont visé jeudi matin des secteurs au sud de Beyrouth, selon l'agence de presse officielle libanaise, après un nouvel appel à évacuer de l'armée israélienne qui poursuit ses bombardements contre les bastions du Hezbollah au Liban.

Des images de l'AFPTV ont montré un épais nuage de fumée grise flotter au dessus de la banlieue sud de Beyrouth. Depuis mardi, au moins six séries de frappes ont visé la banlieue sud de la capitale libanaise, de jour comme de nuit.

Fichier vidéo Jeudi matin, le porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne, Avichay Adraee, avait publié sur X un appel à évacuer pour les zones de Chouaifat al-Omrousiya et al-Ghobeiry, au sud de Beyrouth.

"L'aviation militaire israélienne" a mené deux frappes sur le quartier d'al-Ghobeiry, et un troisième "raid violent" a visé la région de Chouaifat al-Omrousiya, à la périphérie de la banlieue sud, selon l'agence de presse ANI.

Des bombardements avaient aussi été menés plus tôt jeudi sur la banlieue, selon l'ANI.

La banlieue sud, un des fiefs du puissant mouvement Hezbollah visé depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne, a été largement vidée de ses habitants, même si parfois en journée certains reviennent inspecter leurs maisons ou leurs commerces.

Des immeubles du quartier d'al-Ghobeiry touchés par une frappe aérienne israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 novembre 2024 au Liban AFP

Et tandis que depuis fin septembre l'armée israélienne mène une offensive au sol dans le sud du Liban en tentant des incursions en territoire libanais, le Hezbollah a assuré mercredi avoir tiré des missiles sur des soldats israéliens aux abords de la ville de Bint Jbeil.

L'ANI elle fait état de bombardements israéliens nocturnes --raids aériens et tirs d'artillerie-- ayant entraîné "la destruction d'un certain nombre d'immeubles et d'appartements résidentiels" à Bint Jbeil.

Bint Jbeil avait été le théâtre d'une résistance acharnée des combattants du Hezbollah face à l'armée israélienne lors de leur précédente guerre de 2006. L'armée israélienne n'avait pas pu prendre le contrôle de cette localité, située à plus de trois kilomètres de la frontière.