Liban: une cinquantaine de personnes en cours de rapatriement dans un avion militaire français

La France a mis à disposition un avion de transport militaire A400M pour rapatrier du Liban une cinquantaine de personnes volontaires au départ, attendues mardi à Paris, a appris l'AFP de trois sources proches du dossier.

Selon une de ces sources proches des autorités françaises, les passagers sont pour l'essentiel des personnes vulnérables qui ne parvenaient pas à trouver de billet d'avion pour quitter le pays.

Ces sources confirmaient des informations révélées plus tôt en ligne par l'hebdomadaire français Journal du Dimanche.

La France avait réservé la semaine passée sur des vols commerciaux quelques centaines de places pour ses ressortissants malades et pour des personnes âgées ou isolées. On estime à 24.000 dans le pays le nombre de détenteurs de passeports français, principalement des binationaux.

En parallèle, "aujourd’hui, un vol humanitaire franco-qatarien atterrira à Beyrouth", a annoncé devant l'Assemblée nationale le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, sans préciser la nature du chargement.

Israël a dit mardi avoir élargi son offensive terrestre lancée fin septembre contre la milice pro-iranienne Hezbollah dans le sud du Liban, après y avoir déployé des troupes supplémentaires et appelé les habitants à éviter la zone côtière.

Dans le même temps, Israël a mené des frappes aériennes sur le sud et l'est du Liban, ainsi que sur la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah a lui revendiqué des tirs de roquettes sur des sites militaires ainsi que sur la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël. Environ 85 projectiles ont été tirés d'après l'armée israélienne. La plupart des roquettes sont régulièrement interceptées.

Depuis octobre 2023, plus de 2.000 personnes ont été tuées au Liban, dont plus de 1.110 depuis le 23 septembre, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Plus d'un million de personnes ont été déplacées.