Ligue 1: Marseille grignote, Lens s'accroche

L'Olympique de Marseille (2e) est revenu à cinq longueurs du Paris Saint-Germain (1er) en confirmant à Saint-Étienne (2-0) ses qualités de grand voyageur, et Lens a enchaîné contre Montpellier (2-0) un deuxième succès de rang, dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1.

Avec le premier but olympien d'Adrien Rabiot, et un penalty en deux temps de Mason Greenwood, l'OM reprend à la différence de buts (+14 contre +12) la deuxième place à Monaco, qui s'était imposé samedi contre Toulouse (2-0).

Avec cette septième victoire en huit déplacements, l'équipe de Roberto De Zerbi est décidément à l'aise loin de ses bases.

Les Verts, qui auront une occasion de prendre leur revanche contre l'OM en 32e de finale de Coupe de France juste avant Noël, se retrouvent en position de barragiste (16e).

Ils prennent la place de Nantes, qui s'est éloigné de la zone rouge grâce au but de Moses Simon dans une fin de match folle contre Rennes (1-0).

L'attaquant nigérian a fait exploser La Beaujoire en matérialisant enfin la domination des "Canaris" contre des Rennais qui ont joué une mi-temps à dix après l'exclusion de Mikayil Faye.

La fin de match a été épique: les Rennais ont pensé égaliser à la dernière seconde par Christopher Wooh, mais la vidéo a révélé qu'il avait marqué du bras et l'arbitre Mickaël Leleu (qui avait remplacé en cours de match Eric Wattellier blessé) l'a refusé.

Il a aussi exclu le nouvel entraîneur argentin des Bretons Jorge Sampaoli, entré furieux sur le terrain alors que l'arbitre se dirigeait vers l'écran de la VAR.

Plus haut dans le classement, Lens (7e) reste dans la course à l'Europe en battant Montpellier (2-0).

Les "Sang et Or" se sont logiquement imposés grâce à un but de Rémy Labeau-Lascary et un autre contre son camp du gardien Benjamin Lecomte.

Avec cette deuxième victoire d'affilée ils comptent le même nombre de points (23) que les Niçois (6e), qui les devancent à la différence de buts (+9 contre +5).

Montpellier reste dernier du classement avec désormais cinq longueurs de retard sur le maintien.

Enfin Strasbourg et Reims se sont séparés sur un insipide 0-0.