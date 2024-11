Ligue Europa: Nice doit battre les Rangers pour voir l'espoir renaître

Invaincu en Ligue 1 depuis huit journées, Nice attend toujours son premier succès en Ligue Europa et n'a d'autre issue que la victoire contre les Glasgow Rangers, finaliste de l'édition 2022, jeudi (21h00) à l'Allianz Riviera.

Deux défaites à l'extérieur (1-0 à Budapest contre Ferencvaros, 4-1 à Rome contre la Lazio) et deux nuls à domicile (Real Sociedad, 1-1, Twente, 2-2): Nice est très loin du compte en Ligue Europa.

A mi-chemin de la phase de ligue de la compétition, les Aiglons ne figurent pas parmi les 24 équipes potentiellement qualifiées pour les barrages. Avec deux points et une différence de buts très négative (-4), ils se trouvent déjà à deux unités du 24e, le club suédois d'Elfsborg (4 points, -1), futur adversaire en janvier.

Un autre résultat que la victoire n'éliminerait pas définitivement les Rouge et Noir jeudi soir, mais ils seraient toutefois en grande difficulté.

Malgré les nombreux blessés (Moffi, Sanson, Mendy, Clauss, Abdi), les suspendus (Diop, Bombito) et les incertains (Abdelmonem, Dante, Ndayishimiye), Franck Haise sait que gagner est la véritable alternative crédible.

"Pour espérer continuer, les deux matches avant la trêve (Rangers jeudi, Union Saint-Gilloise à Bruxelles le 12 décembre, ndlr) seront évidemment déterminants", insiste-t-il.

Le club a donc décrété la mobilisation générale, et souhaité remplir une Allianz Riviera qui sonne creux en coupe d'Europe. Les opérations commerciales ont ainsi été multipliées ces derniers temps.

Le latéral de Nice Melvin Bard (C) au cours du match de Ligue 1 contre Strasbourg le 24 novembre 2024 à l'Allianz Riviera à Nice AFP

"On va avoir besoin des supporteurs, surtout dans ce match où on doit impérativement gagner et j'espère qu'ils seront là", a prévenu Melvin Bard dimanche soir après son but contre Strasbourg.

En C3, Nice n'a jamais mené

Pourtant, si 1780 Écossais rempliront le secteur visiteurs et assureront le spectacle, seulement 21.000 spectateurs sont attendus. L'affluence sera supérieure à celles contre Twente (2-2) et Strasbourg (2-1). Mais ça ne sera pas la folie des grands soirs.

Bard, Guessand et consorts devront donc se transcender pour aller chercher la gagne. Surtout, ils devront enfin parvenir à disputer une rencontre de Ligue Europa sans être derrière au score.

Car Nice a systématiquement été mené lors de ses quatre matches européens. Contre la Real Sociedad et surtout Twente (retour de 0-2 à 2-2), Haise a apprécié "la résilience" des joueurs "pour aller chercher le score, malgré les difficultés".

Après le nul contre Lille (2-2) arraché sur le gong par Tom Louchet, il a également mis en valeur "le cœur" d'une équipe qui "ne renonce jamais". Dimanche, alors que les siens étaient encore menés à la mi-temps, il leur a dit de ne rien changer, qu'en gardant intensité dans le jeu et pressing, Strasbourg allait craquer. C'est ce qui s'est passé.

Pourtant, il aimerait aussi voir son équipe enfin prendre l'avantage. Comme à Brest (1-0) le 2 novembre lors de la dixième journée du championnat. Les hommes d'Eric Roy se sont alors cassés les dents sur l'arrière-garde azuréenne.

L'attaquant de Nice Gaetan Laborde au cours du match de Ligue 1 contre Brest le 2 novembre 2024 au stade Francis-Le Blé à Brest AFP

Haise aimerait que cela se reproduise face à l'équipe de Philippe Clement, entraîneur qui a dirigé Monaco de janvier 2022 à juin 2023 et dont les principes se rapprochent des siens: pressing haut, récupération rapide, et jeu de transition.

Mais si les Rangers occupent actuellement la dixième place en Ligue Europa avec sept points, la gronde commence à poindre chez les supporters, peu en phase avec le classement actuel en championnat d'Ecosse (3e à 11 points du Celtic, et 9 d'Aberdeen).

A Nice d'en profiter pour lancer enfin sa saison continentale...