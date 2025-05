L'image de Bayrou se dégrade à nouveau

L'image du Premier ministre François Bayrou s'est de nouveau dégradée, 57% des Français jugeant "décevante" son action, en hausse de 7 points sur deux mois, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi.

A l'inverse, seules 10% des personnes interrogées jugent "satisfaisante" son action (-2 points), tandis que 33% affirment qu'il est "encore trop tôt pour se prononcer" (-4%), selon le sondeur et la chaîne d'information qui avaient réalisé une étude similaire fin mars.

Les Français ne lui font "pas confiance" à une large majorité pour : améliorer le pouvoir d'achat (82%), contribuer à ce que le travail paie davantage (78%) améliorer le système de santé (77%) ou la situation des finances publiques (77%).

Quelque 60% des personnes interrogées considèrent que le chef du gouvernement inquiète (+7 points), 45% le jugent arrogant (+5 points), mais 45% l'estiment "capable de faire des compromis avec les différentes formations politiques" (+4 points).

Seul un Français sur quatre (23%) se dit prêt à faire "personnellement des efforts pour améliorer la situation des dépenses publiques", que François Bayrou entend redresser.

Deux tiers (66%) se déclarent en outre opposés à une TVA sociale, qui consiste à compenser des baisses de cotisations pesant sur le travail par une augmentation de la TVA, pour en affecter une fraction à la Sécurité sociale. Le Premier ministre a souhaité mardi que les partenaires sociaux s'emparent de la question.

Néanmoins, une majorité de Français (52%) ne veulent pas que le gouvernement soit censuré, et plus de deux tiers (68%) souhaitent qu'un référendum soit organisé "pour décider des choix budgétaires à venir". Le chef du gouvernement souhaite consulter les Français sur un "plan d'ensemble" de redressement des finances publiques.

Environ 60% des personnes interrogées souhaitent aussi que François Bayrou et son gouvernement "rassemblent les Français et apaisent la société, même si cela signifie reporter à plus tard certaines mesures ou réformes".

Fichier vidéo

Sondage réalisé par internet mardi et mercredi, selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.