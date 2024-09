L'implacable répétition des tueries à l'école en Amérique

Les Etats-Unis sont le seul pays développé où se répètent les tueries par armes à feu en milieu scolaire, comme celle qui a endeuillé mercredi un lycée de Géorgie, faisant au moins quatre morts.

Voici les principales tueries récentes en milieu scolaire ou universitaire, ainsi que les plus meurtrières de l'histoire américaine.

Las Vegas, Nevada, 6 décembre 2023

Un sexagénaire ouvre le feu et fait au moins trois morts sur le campus de l'université de Las Vegas avant d'être tué par la police.

Nashville, Tennessee, 27 mars 2023

Une personne transgenre de 28 ans ouvre le feu à la Covenant School, une petite école chrétienne de Nashville, la capitale du Tennessee. Trois enfants et trois adultes sont tués.

Uvalde, Texas, 24 mai 2022

19 enfants et deux enseignantes sont victimes d'un effroyable massacre dans leur école d'Uvalde, au Texas, commis par un jeune homme de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement.

Oxford, Michigan, 30 novembre 2021 -

Un adolescent de 15 ans tue de sang-froid quatre élèves et blesse six autres ainsi qu'un enseignant dans l'enceinte du lycée d'Oxford, petite ville au nord de Detroit. L'auteur de la tuerie est inculpé d'"acte terroriste" et d'"assassinats" et, chose rare, ses parents sont également poursuivis. Ils sont condamnés à plusieurs années de prison.

- Santa Clarita, Californie, 14 novembre 2019

Un adolescent de 16 ans marque le jour de son anniversaire en tirant sur des élèves de son lycée, tuant deux camarades et en blessant trois autres avant de tenter de se suicider. Les victimes ont entre 14 et 15 ans.

Santa Fe, Texas, 18 mai 2018

Un élève de 17 ans fauche sous ses balles 20 personnes dans son lycée: deux adultes et huit jeunes succombent. Le tireur est depuis emprisonné.

Parkland, Floride, 14 février 2018

Des ambulances et des véhicules de police bloquent la route menant au lycée Marjory Stoneman Douglas après une fusillade, le 14 février 2018 à Parkland, en Floride AFP/Archives

Le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, décharge son fusil semi-automatique au lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu pour raisons disciplinaires.

On déplore 17 morts, dont une majorité d'adolescents. Le tireur a depuis été condamné à la prison à vie.

Benton, Kentucky, 23 janvier 2018

Un élève de 15 ans abat à l'arme de poing deux autres élèves du même âge au lycée de Marshall County. Dix-huit autres personnes sont blessées par balle ou dans le chaos créé par les tirs.

Roseburg, Oregon, 1er octobre 2015

Un étudiant de 26 ans abat neuf personnes à l'université d'Umpqua. Blessé, il se tire une balle dans la tête.

Oakland, Californie, 2 avril 2012

Un homme abat méthodiquement sept personnes dans la petite université Oikos en Californie. Le tireur, un ancien étudiant, est arrêté et meurt sept ans plus tard en prison.

Newtown, Connecticut, 14 décembre 2012

Après avoir abattu sa mère, un déséquilibré de 20 ans, Adam Lanza, tue 26 personnes, dont vingt enfants âgés de six et sept ans, à l'école primaire Sandy Hook. Il se suicide après. Les Etats-Unis restent hantés par ce massacre en raison des nombreux enfants tués.

Université Virginia Tech, Virginie, 16 avril 2007

Un étudiant déséquilibré originaire de Corée du Sud fait 32 morts avec ses deux pistolets semi-automatiques, avant de se suicider dans cet établissement d'enseignement supérieur réputé.

Columbine, Colorado, 20 avril 1999

Des fleurs, des messages et des peluches à la mémoire des victimes d'une fusillade au lycée Columbine, le 23 avril 1999 à Littleton, dans le Colorado AFP/Archives

Deux élèves du lycée Columbine, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, abattent en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.

Austin, Texas, 1er août 1966

Un ancien marine juché au sommet de la tour du bâtiment principal de l'université du Texas à Austin tire au hasard durant plus de 90 minutes sur toutes les personnes qu'il aperçoit en bas. Il fait une quinzaine de morts et une trentaine de blessés avant d'être tué.