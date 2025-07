L'incendie dans l'Aude est stabilisé mais le vent inquiète les autorités

Laissant un paysage de cendres dans son sillage, l'incendie violent qui a parcouru 630 hectares sur le littoral méditerranéen dans l'Aude a été stabilisé mais le vent qui souffle fort dimanche préoccupe les soldats du feu.

A Sigean, où le feu s'est déclaré samedi, un tapis de cendres soulevées par le vent recouvre le sol aux abords de la départementale 6009, a constaté une journaliste de l'AFP. Entre cette route et le massif des Corbières, des terrains entiers sont complètement brûlés, les arbres calcinés, la végétation noircie, tandis que quelques bâtisses préservées du feu apparaissent comme les seuls points colorés au milieu du paysage sombre.

"L'incendie poussé par un vent très violent a immédiatement attaqué une ferme avicole et plusieurs exploitations agricoles ainsi que des maisons", a déclaré à l'AFP le maire de Sigean, Michel Jammes.

Le feu a démarré à 13h45 samedi pour une raison encore inconnue à proximité d'une zone d'activité commerciale de Sigean, a précisé le colonel Christophe Magny, commandant des pompiers de l'Aude, soulignant la "vitesse de propagation élevée" du sinistre vers un lotissement de plusieurs centaines d'habitations qui ont été sauvées à l'exception de deux maisons sévèrement endommagées.

Attisé par un vent soufflant jusqu'à 70 km/h, le sinistre a pris de l'ampleur dans une zone de garrigue et de végétation sèche, parcourant 630 hectares en direction de Port-la-Nouvelle et La Palme, deux communes du littoral prisées des vacanciers sur la route de l'Espagne.

Des pompiers arrivent à Sigean, dans l'Aude, pour combattre un violent incendie, le 26 juillet 2025 AFP

Les soldats du feu ont lutté toute la nuit sur les points de redémarrage du sinistre pour le "canaliser", parvenant à le "stabiliser et le contenir dans un périmètre sans habitation", a déclaré à l'AFP le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recio, soulignant que l'incendie n'est pas encore fixé.

"Facteur aggravant"

"Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, et le vent est un facteur très aggravant, puisqu'il peut emporter des flamèches très très loin, et recréer des incendies bien au-delà", a déclaré le préfet de l'Aude, Christian Pouget, lors d'un point-presse organisé au PC de sécurité de Sigean.

Des rafales soufflant à plus de 70 km/h sont attendues dans ce département frappé par la sécheresse et une chaleur intense, que Météo France a à nouveau placé en vigilance orange dimanche en raison des risques d'incendie élevés.

Plus de 600 pompiers venant de plusieurs départements aidés de 180 véhicules terrestres, de deux Canadair et deux hélicoptères bombardiers d'eau restent mobilisés. "Même si l'évolution est favorable, et le feu stabilisé (...) on reste prudent parce qu'on a ce vent qui pourrait réactiver tous les points chauds", a ajouté le colonel Magny.

Des pompiers rassemblés à Sigean, dans l'Aude, le 27 juillet 2025 AFP

A ce stade, "il n'y a pas d'habitation menacée", a souligné le préfet. Un millier d'habitants et de vacanciers ont été évacués à titre préventif. Mais tous ont pu regagner leurs foyers ou les deux campings concernés à Port-la-Nouvelle.

"On avait une situation qui s'annonçait extrêmement mauvaise", a-t-il ajouté, résumant: "une zone touristique, trois villages avec un nombre de populations important, un week-end de chassé-croisé sur les routes".

Si l'incendie a provoqué samedi une quinzaine de kilomètres de bouchons sur l'A9, autoroute des vacances qui relie la vallée du Rhône à l'Espagne, aucun blessé grave n'est à déplorer. Quatre pompiers ont été intoxiqués par les fumées mais ont pu regagner leur domicile dimanche

Appel à la "responsabilité"

Des Canadair se dirigent vers un incendie près de Sigean, dans l'Aude, le 26 juillet 2025 AFP

Le sous-préfet de Narbonne a renouvelé dimanche auprès de l'AFP son appel à la "prudence", au "civisme et à la responsabilité", déplorant que les gendarmes aient dû, samedi soir à La Palme, verbaliser un homme qui avait "jeté un mégot".

Le préfet a de son côté insisté sur l'organisation des secours "à la fois forte, mais aussi fragile, parce que dépendante du moindre incident et de la moindre incivilité".

Ce nouveau sinistre survient moins d'un mois après que le département de l'Aude a été touché par un incendie de grande ampleur, déclenché par une voiture en flammes sur l'autoroute, qui avait parcouru 2.100 hectares aux abords de Narbonne. Il avait mobilisé 1.000 pompiers, qui avaient lutté contre les flammes durant toute la nuit du 7 au 8 juillet.

Un autre, qui avait parcouru 400 hectares dans les Corbières les 29 et 30 juin, a été provoqué par un marchand ambulant dont la remorque transportait un barbecue mal éteint sur l'autoroute. Celui-ci a été mis en examen et placé en détention provisoire.