L'Inde accuse le Pakistan d'avoir rompu le cessez-le-feu

Le cessez-le feu accepté par l'Inde et le Pakistan samedi n'aura pas fait long feu. Quelques heures après la signature entre les deux parties, une série de fortes détonations ont été entendues samedi soir à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien.

Des étudiants d'une école d'art et leur professeur portent un portrait dessiné à la main du président américain Donald Trump alors qu'ils célèbrent le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, à Mumbai, en Inde, le samedi 10 mai 2025. Celui-ci aura été de courte durée.

Le Pakistan a violé le cessez-le-feu conclu plus tôt samedi avec l'Inde après quatre jours de confrontation militaire entre les deux pays à leur frontière, a affirmé à l'AFP une source gouvernementale indienne.

Une série de fortes détonations ont été entendues samedi soir à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien (nord-ouest), où l'électricité a été coupée, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Un accord trouvé plus tôt dans la journée samedi

"L'Inde et le Pakistan sont parvenus aujourd'hui à un accord sur un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations militaires", déclarait samedi, plus tôt dans la journée, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar.

"Après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan ont accepté un CESSEZ-LE-FEU TOTAL ET IMMEDIAT", avait écrit peu avant M. Trump sur son réseau Truth Social, adressant ses "félicitations aux deux pays" pour leur "bon sens et grande intelligence".

"L'Inde a constamment maintenu sa position ferme et sans compromis contre le terrorisme sous toutes ses formes et continuera à le faire", a poursuivi M. Jaishankar sur son compte X.

Le cessez-le-feu avait été négocié entre le responsable des opérations militaires du Pakistan et son homologue indien lors d'un échange téléphonique samedi après-midi.

"Les responsables des opérations militaires se reparleront le 12 mai", a-t-il ajouté.

"Aucune décision n'a été prise d'ouvrir d'autres discussions (entre les deux pays) sur d'autres sujets", a précisé sous couvert d'anonymat une source gouvernementale indienne.

L'espace aérien pakistanais avait rouvert "pour tous les vols", annonçait samedi l'Autorité pakistanaise de l'aviation.

Depuis plusieurs jours, le Pakistan avait fermé puis rouvert plusieurs de ses aéroports et son espace aérien au gré des attaques et des contre-attaques avec son voisin, leur pire confrontation militaire depuis des décennies.