L’intelligence artificielle peut-elle remplacer les acteurs de cinéma ?

“Nous n’avions pas le choix. C’est nous qui sommes les victimes. Nous sommes victimes d’une entité très cupide”, fustige Fran Drescher, présidente du syndicat des acteurs SAG-AFTRA qui représente 160 000 acteurs et autres professionnels du grand et petit écran aux États-Unis. Depuis le 14 juillet 2023 à minuit, heure de Los Angeles, les acteurs d’Hollywood sont en grève, conformément aux annonces du syndicat après l’échec des négociations avec studios et plateformes de streaming. Ils rejoignent les scénaristes, en grève depuis le début du mois de mai.

Une grève historique C’est la première fois depuis 1980 que les acteurs sont en grève à Hollywood.

Le dernier double mouvement social réunissant comédiens et scénaristes remonte à 1960.

L’impact de cette grève risque d’être faramineux.

La dernière grève des scénaristes en 2007-2008 avait duré 100 jours et coûté deux milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) au secteur.

Quels sont les applications de l’IA dans l’industrie du cinéma ?

Les deux corps de métier réclament une revalorisation de leurs rémunérations, en berne à l’ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle (IA) pour l’empêcher de générer des scripts ou cloner leur voix et leur image, susceptibles d’être utilisés sans leur consentement.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

En effet, l’IA se développe rapidement à Hollywood. Par exemple, Disney a eu recours à une IA pour créer le générique de sa nouvelle série Marvel, “Secret Invasion.” Aussi, pour la scène d’ouverture du film "Indiana Jones et le cadran de la destinée", un masque numérique a été utilisé pour donner à Harrison Ford (81 ans) l’apparence de ses 45 ans.

Nous allons continuer à être marginalisés, je suggère à tout le monde de se réveiller. Fran Drescher, présidente du SAG-AFTRA

“Nous allons être remplacés par l’intelligence artificielle”, redoute Fran Drescher, star de la série phare des années 1990 “Une nounou d’enfer”. “Nous allons continuer à être marginalisés, je suggère à tout le monde de se réveiller”, poursuit-elle. De son côté, l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (ATMTP), qui représente les studios et plateformes de streaming, assure avoir offert “une proposition révolutionnaire concernant l’IA qui protège l’image numérique des acteurs.”

Parmi les scénaristes, très peu imaginent une intelligence artificielle capable de faire leur travail. Mais le simple fait que les studios et plateformes de streaming soient prêts à explorer ce sujet sonne comme un ultime affront. Au-delà des scénarios, l'IA pourrait être utilisée pour "le montage" ou le "story-board (scénarimage en français) d'un film", abonde le directeur de Fox Entertainment, Rob Wade en mai 2023. D'ici 10 ans, "l'IA sera capable de faire absolument toutes ces choses", insiste-t-il.

Je pense que l’IA a moins de chances d’affecter l’animation dessinée à la main que l’animation par l’ordinateur car l’IA consiste à reproduire du réalisme. Eric Goldberg, animateur

Pour Eric Goldberg, l’animateur qui a conçu le génie du dessin animé “Aladdin”, sorti en 1992, l’IA menace davantage les secteurs les plus récents de l’industrie du cinéma. “Je pense que l’IA a moins de chances d’affecter l’animation dessinée à la main que l’animation par l’ordinateur car l’IA consiste à reproduire du réalisme”, résume-t-il. “Les personnages que je dessine, la tête du génie peut se transformer en grille-pain ! Ce qui n’est pas possible avec un personnage d’IA.” Pour cette raison, il estime que le dessin animé traditionnel perdurera, “tant qu’il y a des gens qui veulent encore le faire.”

La même inquiétude à tous les niveaux ?

“C’est un mouvement historique”, explique Fran Drescher. “Si nous ne nous levons pas maintenant (…), nous risquons tous d’être remplacés par des machines et des grandes entreprises qui se préoccupent plus de Wall Street que de vous et de votre famille.” Pourtant, tous les acteurs de l'industrie du cinéma ne sont pas aussi inquiets du développement de l’IA dans le secteur.

Je pense que rien ne peut remplacer le cœur d’un personnage et, plus important encore, le cœur de la narration. Bret Iwan, acteur

“Bien sûr qu’il y a une technologie étonnante qui est développée avec l’IA, et c’est tellement impressionnant”, estime Bret Iwan, l’acteur qui prête sa voix à Mickey, la mascotte de Disney. “Mais je pense que rien ne peut remplacer le cœur d’un personnage et, plus important encore, le cœur de la narration.” Selon lui, le personnage et la narration “sont propres à un interprète, un écrivain, un animateur, un artiste, un créateur.” Il estime également que l’originalité des créateurs reste primordiale pour l’art de raconter des histoires.

Quelles sont les conséquences de cette grève ?

En raison de la grève des scénaristes, Hollywood opère déjà au ralenti depuis le mois de mai et va désormais se retrouver complètement à l’arrêt. Sans comédiens, impossible de tourner, même sur la base de scripts terminés avant le printemps, comme le faisait récemment la série Amazon “Les Anneaux du Pouvoir”, préquel du “Seigneur des Anneaux.” Seuls quelques talk-shows et émissions de télé-réalité vont se poursuivre, ce qui va bouleverser les grilles télévisuelles aux États-Unis.

Les acteurs sont également interdits de promotion, même sur les réseaux sociaux, selon les directives publiées par le SAG-AFTRA. De quoi mettre en difficulté les blockbusters estivaux, comme le très attendu “Oppenheimer” de Christopher Nolan. Lors de la première du film à Londres le 13 juillet 2023, le casting du film a quitté l’événement en signe de solidarité.

Plus la grève durera, plus les retards s’accumuleront. La sortie de futures superproductions risque d’en pâtir, car il s’écoule de longs mois entre la fin d’un tournage et la sortie au cinéma. Jonathan Handel, avocat spécialisé dans l’industrie du divertissement, estime que cette grève risque de durer “jusqu’à l’automne”. Le conflit pourrait même “s’éterniser”, vu les crispations majeures entre acteurs et studios. Selon lui, cela risque d’accélérer la migration du grand public vers les plateformes de streaming comme Netflix.