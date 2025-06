L'Iran attaque une base américaine au Qatar, Trump appelle à la "paix"

Par Ahmad PARHIZI avec Callum PATTON à Doha et Delphine MATTIEUSSENT à Jérusalem

L'Iran a annoncé lundi soir avoir lancé des missiles contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar au lendemain de raids des Etats-Unis sur ses sites nucléaires, une riposte dont il avait prévenu Washington selon Donald Trump, qui a appelé l'Iran et Israël à "avancer vers la paix".

M. Trump a qualifié la riposte de "très faible". "Je tiens à remercier l'Iran de nous avoir prévenus à temps, ce qui a permis de ne pas perdre de vies et de ne blesser personne", a-t-il ajouté dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Précisant que la base avait été évacuée, le Qatar a dit avoir intercepté les tirs iraniens contre cette plus grosse base militaire au Moyen-Orient.

"En réponse à l'action agressive" des États-Unis, les forces armées iraniennes "ont frappé (...) la base aérienne américaine d'Al-Udeid, au Qatar", a annoncé le Conseil de sécurité nationale iranien.

Il a précisé avoir utilisé autant de missiles "que le nombre de bombes" utilisés dans les raids américains, signalant une réponse dument calibrée.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont eux affirmé dans un communiqué, cité par l'agence de presse Irna, que "six missiles (avaient) touché la base".

"Peut-être que l'Iran peut maintenant avancer vers la paix et l'harmonie dans la région, et je vais vivement encourager Israël à faire de même", a ajouté le président américain, semblant vouloir tourner la page de la guerre entre les deux pays lancée le 13 juin par une attaque israélienne.

Selon le Pentagone, les bombardements américains sur le site souterrain d'enrichissement d'uranium à Fordo et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre) ont "dévasté le programme nucléaire iranien".

Scènes de liesse à Téhéran

Plus tôt dans la journée, l'ambassade des États-Unis à Doha avait conseillé à ses ressortissants au Qatar de se "mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre".

La télévision d'Etat iranienne a montré en direct dans la soirée des manifestants en liesse à Téhéran, aux cris de "mort à l'Amérique".

Les tirs sur le Qatar prouvent que l'Iran menace "le monde entier", a réagi un porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin.

Aavant que M. Trump ne s'exprime, l'Irak a mis en garde contre un "élargissement de la confrontation".

Ryad et Abou Dhabi ont condamné l'action iranienne, le Koweït et Bahreïn annonçant fermer leur espace aérien, et les cours du pétrole ont chuté.

Plus tôt, les Etats-Unis avaient mis en garde l'Iran contre toute fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième du pétrole mondial.

La télévision d'Etat iranienne a par ailleurs annoncé l'arrestation d'un "ressortissant européen" soupçonné d'être un "espion" au service d'Israël, sans plus de précision.

Frappes israéliennes sur Téhéran

Une ambulance du Croissant Rouge iranien détruite durant un raid israélien exposée à Téhéran, le 23 juin 2025 AFP

Israël a de son côté appelé les habitants de Téhéran à s'éloigner des bases militaires et sécuritaires, prévenant de la poursuite de ses raids, après d'intenses frappes sur la capitale iranienne ciblant des centres de commandements des Gardiens de la Révolution et la prison d'Evine, en riposte à des tirs de missiles iraniens.

La justice iranienne a fait état de dégâts dans certaines parties de la prison d'Evine, où sont détenus des Occidentaux, prisonniers politiques et opposants.

Les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui y sont détenus depuis plus de trois ans, "n'auraient pas été touchés" a affirmé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, dénonçant une frappe "inacceptable".

Fichier vidéo Israël a aussi indiqué avoir mené des frappes pour "bloquer les voies d'accès" au site de Fordo enfoui sous une montagne, au sud de Téhéran.

En Iran, la guerre a fait plus de 400 morts et 3.056 blessés, en majorité des civils, selon un bilan officiel. Les tirs iraniens sur Israël ont fait 24 morts, d'après les autorités.

Affirmant que l'Iran était sur le point de se doter de la bombe atomique, Israël l'a attaqué le 13 juin, bombardant des centaines de sites militaires et nucléaires et tuant les plus hauts gradés du pays ainsi que des scientifiques du nucléaire.

L'Iran, qui riposte avec des tirs de missiles et de drones vers Israël, dément vouloir fabriquer l'arme atomique mais défend son droit à un programme nucléaire civil.

"Changement de régime"?

Le président américain, Donald Trump, s'est prévalu dimanche de "dommages monumentaux" infligés aux sites nucléaires iraniens.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a jugé impossible à ce stade d'évaluer les dégâts, réclamant un accès aux sites iraniens.

Des experts estiment que l'Iran pourrait en avoir évacué le matériel nucléaire, et Téhéran a affirmé toujours posséder des stocks d'uranium enrichi.

Carte du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient AFP

L'Iran a enrichi de l'uranium au niveau de 60%, proche du seuil de 90% requis pour fabriquer une bombe atomique selon l'AIEA, qui dit toutefois n'avoir décelé jusque-là aucun indice d'un "programme systématique" iranien pour ce faire.

Donald Trump, qui avait relancé les négociations avec Téhéran pour encadrer son programme nucléaire - lancées en avril sous médiation d'Oman - est "toujours intéressé" par un règlement diplomatique, a affirmé lundi la porte-parole de la Maison Blanche.

Mais "si le régime iranien refuse de s'impliquer dans une solution diplomatique (...) pourquoi le peuple iranien ne retire pas le pouvoir à ce l'Iran régime incroyablement violent qui le réprime", a-t-elle dit.

"Si le régime iranien actuel est incapable de RENDRE A L'IRAN SA GRANDEUR, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime ???" avait écrit la veille M. Trump sur son réseau Truth social.