Loi immigration: coup d'envoi des débats à l'Assemblée

Coup d'envoi des débats sur l'immigration à l'Assemblée : la commission des lois a commencé lundi l'examen de près de 1.500 amendements au texte du gouvernement, durci par la droite sénatoriale, avec l'objectif pour le camp présidentiel de rééquilibrer la copie sans compromettre les chances d'adoption.

Dans une ambiance parfois crispée, les discussions ont démarré à 16H00 par l'examen d'un article, ajouté au Sénat, qui ambitionne de sanctuariser des débats annuels sur des quotas d'immigration, entre le gouvernement et le Parlement.

Le rapporteur général Florent Boudié (Renaissance), estimant que rendre ces débats obligatoires était inconstitutionnel, a fait adopter un amendement pour qu'ils ne soient qu'optionnels, lors d'un vote dans la confusion.

Fichier vidéo Le patron des LR Eric Ciotti est rapidement monté au créneau. Cela va "modifier profondément" ce qu'ont souhaité les sénateurs, a-t-il critiqué, alors que le gouvernement compte sur des voix de la droite pour faire adopter son projet de loi.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a prévu de passer toute la semaine en commission, a pris "l'engagement" au nom du gouvernement de tenir ces débats.

"Nous ne sommes pas très loin d'avoir la majorité sur ce texte", veut-on croire place Beauvau, alors que le ministère voit d'un bon oeil une tribune de 17 députés LR, se disant prêts à voter un texte où "prévaut l'esprit" de celui adopté au Sénat.

Les Républicains "mettent quand même le niveau d'exigence à une barre assez élevée", tempère un ministre.

Appels à "l'humanisme"

Car la copie issue du Sénat penche beaucoup plus à droite que la mouture d'origine du gouvernement.

Des parlementaires issus de l'aile gauche de la Macronie et de groupes de gauche d'opposition ont dénoncé un texte "dévoyé", demandant de "l'humanisme" et le rétablissement de l'aide médicale d'Etat (AME). "Gouvernement et droite se sont enfermés dans une surenchère mortifère", a aussi fustigé le député écologiste Benjamin Lucas.

Renaissance et le MoDem ont déposé de nombreux amendements de détricotage. Le troisième groupe de la majorité, Horizons, se disant lui globalement satisfait de la version sénatoriale.

La droite à l'Assemblée espère au contraire durcir encore le texte, et martèle la nécessité d'une révision constitutionnelle qu'elle propose.

Mais sa menace de motion de censure n'inquiète pas le ministère de l'Intérieur, au vu des divisions à droite. Le gouvernement est "assuré de ne pas tomber sur le texte immigration", martèle Beauvau.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 2023 à Paris AFP

Pour se retrouver dans ce maquis, le rapporteur Florent Boudié a rangé les différentes mesures ajoutées par la droite sénatoriale en trois groupes: zones noire, grise et blanche.

Dans la zone noire, les points qui "n'ont pas leur place dans le texte", comme la suppression de l'AME.

Tout ce qui relève du code de la nationalité, ou des mesures concernant les mineurs isolés non accompagnés (MNA), pourrait aussi être supprimé en commission.

Dans la zone blanche du rapporteur: la vérification plus fine des conditions de logement pour le regroupement familial, ou encore la vérification du caractère sérieux des études des étudiants étrangers.

Appels à la grève

Un article particulièrement débattu sera l'article 4 bis du Sénat (ex-article 3), portant sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension.

Le député Renaissance Florent Boudié s'exprime lors d'une conférence de presse du groupe du parti à l'Assemblée nationale à Paris, le 9 mai 2023 AFP/Archives

Sur ce point de crispation M. Boudié a déposé un amendement qui se veut être un compromis.

Ce dispositif n'instaure ni une procédure discrétionnaire (à la seule main du préfet), ni un droit automatique à la régularisation (le préfet peut s'y opposer dans certaines conditions), détaille l'exposé des motifs de l'amendement.

Une réécriture qui n'est pas de nature à convaincre la droite de voter le texte.

Mais le gouvernement pourrait encore être ouvert à des modifications au cours de la navette parlementaire, comme l’instauration de quotas à 7.000 ou 8.000 régularisations (l'estimation du nombre de personnes concernées par la mesure initiale du gouvernement), ou en tenant compte du taux de chômage des régions.

Le projet de loi prévoit aussi une réforme structurelle du droit d'asile, mais elle inquiète les agents de l'Ofpra, agence en charge d'attribuer le statut de réfugié, appelés à la grève mercredi notamment contre le texte qui met "en danger l’indépendance de l’Ofpra", selon leurs syndicats. Ils sont rejoints par ceux de la Cour nationale du droit d'asile, inquiets de la réduction prévue du nombre de juges en audience.