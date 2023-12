Loi Immigration en France : le ministre de la Santé Aurélien Rousseau démissionne

Sa démission a été confirmée par le porte-parole du gouvernement français. Aurélien Rousseau, 47 ans, avait été nommé ministre de la Santé il y a tout juste cinq mois, le 20 juillet, succédant au médecin urgentiste François Braun. Il était auparavant directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. "Il n'y a pas de mouvement de fronde ministérielle", assure Olivier Véran, lors du compte-rendu du conseil des ministres, au lendemain du vote au Parlement du projet de loi Immigration vivement critiqué par la gauche et applaudi par la droite et l'extrême droite.

"Pas un choix facile"

Agnès Firmin Le Bodo, 55 ans, pharmacienne et membre du parti Horizons d'Edouard Philippe, était jusqu'à présent ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé depuis juillet 2022. "J'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié" pour Aurélien Rousseau "et je le remercie pour ce qu'il aura mis en place et poursuivi" déclare Olivier Véran.

"Le choix de démissionner n'est pas un choix facile", a-t-il ajouté, après des heures de rumeurs faisant état du départ d'Aurélien Rousseau, suite au vote du projet de loi Immigration au Parlement le 19 décembre au soir. "Peut-être que les chemins sont tortueux qui conduisent à entériner l'idée de sa propre démission".