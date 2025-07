Loïk Le Floch-Prigent, un capitaine d'industrie au parcours marqué par l'affaire Elf

l'ancien PDG d'Elf, Loïk Le Floch-Prigent (centre) et ses avocats arrivent au Palais de justice de Paris le 4 novembre 2002

Loïk Le Floch-Prigent, décédé mercredi à l'âge de 81 ans, est un ancien grand patron d'industrie, socialiste, dont le parcours a été marqué par un passage en prison pour avoir détourné des fonds à la tête de l'ancien géant pétrolier Elf.

Breton barbu aux yeux bleus, apparaissant costaud au temps de sa réussite, il se déclarait brisé, en 2003, par plusieurs mois de détention et apparaissait fébrile devant les juges, niant inlassablement les malversations financières qu'on lui reprochait.

Il a finalement été condamné en 2003 à cinq ans de prison pour abus de biens sociaux dans le volet principal du dossier Elf, impliquant près de 305 millions d'euros de détournements.

En liberté conditionnelle en avril 2004, après plus de 19 mois de détention, il avait dû, en septembre 2010 retrouver quelques mois la prison, après révocation de cette liberté conditionnelle.

Lors de sa libération anticipée, l'ex-PDG de grandes sociétés publiques françaises, Rhône-Poulenc (1982-1986), Elf Aquitaine (1989-1993), GDF (1993-1995) et la SNCF (1995-1996), invoquait alors des raisons médicales.

Libéré, déchu de la Légion d'honneur, il s'offusquait d'avoir été le seul patron d'Elf poursuivi et vivait mal d'être retombé si durement et de voir ses anciens amis lui tourner le dos.

Gouvernement Mauroy

Loïk Le Floch-Prigent, depuis son début de carrière en 1969, n'avait pratiquement fréquenté que les ors de la République et les plus importants présidents d'entreprises.

Diplômé de l'Institut polytechnique de Grenoble et de l'Université du Missouri (Etats-Unis), né le 21 septembre 1943 à Brest, il avait refusé d'intégrer Polytechnique pour ne pas porter l'uniforme.

C'est le Parti socialiste, où il entre en 1971, qui le propulsera dans le monde de l'industrie: Pierre Dreyfus, ministre de l'Industrie du gouvernement Mauroy, le choisit en 1981 comme directeur de cabinet. Un an plus tard, il est promu PDG du groupe public Rhône-Poulenc, d'où il sera débarqué par le gouvernement Chirac en juillet 1986.

Loïk Le Floch-Prigent, son avocat et une collaboratrice de ce dernier, quittent la prison de Fresnes, en banlieue parisienne, le 8 avril 2004 AFP/Archives

Après trois ans de traversée du désert, Le Floch rebondit: il est nommé à la tête d'Elf Aquitaine en juin 1989.

En août 1993, après l'arrivée d'Edouard Balladur à Matignon, il doit quitter Elf mais retrouve aussitôt un poste à la présidence de Gaz de France puis, quand explose le conflit des cheminots, à l'hiver 1995, il se retrouve à la tête de la SNCF.

Mais sa mise en examen le 4 juillet 1996, puis sa détention provisoire pendant quelques mois, obligent le gouvernement à lui trouver un successeur.

Loïk Le Floch-Prigent avait écrit en 2006 un livre de témoignage, "Une incarcération ordinaire". Il y dressait un catalogue des brimades et humiliations subies en prison, formulait un réquisitoire contre le système carcéral "qui date du XIXe siècle" et, avec un regard "d'ancien responsable industriel", suggérait une remise en question de la prison.

Conseiller d'Eric Zemmour

Au début des années 2010, il disait avoir tourné la page du scandale, étant devenu consultant dans le pétrole, voyageant notamment à Brazzaville, Abidjan, Addis Abeba et Dubaï, mais aussi en Italie et en Europe de l'Est.

Mais en 2012, Loïk Le Floch-Prigent a aussi été incarcéré à Lomé dans le cadre d'une enquête ouverte par la justice togolaise sur une plainte pour escroquerie d'un homme d'affaires émirati.

Libéré pour raisons médicales après cinq mois de détention provisoire, il était rentré en France le lendemain, ne cessant alors de clamer son innocence.

Ces dernières années, l'ancien patron socialiste s'était rapproché des cercles d'extrême-droite.

L'ancien directeur général d'Elf, Loïk Le Floch-Prigent, ramasse des coquillages sur la plage de Trébeurden (Côtes-d'Armor) le 20 août 2012 AFP/Archives

Quand Eric Zemmour s'est lancé en politique, en amont de l'élection présidentielle de 2022, Loïk Le Floch-Prigent "conseillait un peu" celui qui était devenu son "ami", surtout sur les questions industrielles, explique à l'AFP sa femme Marlène Le Floch-Prigent. Mais "il n'a jamais été de son parti", insiste-t-elle.

Lors d'une rencontre de la candidate du RN, Marine Le Pen, avec les chefs d'entreprises du mouvement patronal Ethic, en janvier 2022, Loïk Le Floch-Prigent avait souligné les progrès de Marine Le Pen en matière économique.

Le patron du RN, Jordan Bardella, a salué mercredi sur X la mémoire d'un "capitaine d'industrie respecté".

Longtemps amateur de pêche à pied, Loïk Le Floch-Prigent était père de trois enfants.