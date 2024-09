A l'ONU, Macron somme Israël et le Hezbollah de cesser le feu

Emmanuel Macron a demandé mercredi haut et fort à Israël et au Hezbollah de cesser leurs hostilités au Liban, estimant que l'escalade au Proche-Orient était, "dans l'immédiat", "le risque principal" pour la stabilité mondiale.

A la tribune de l'ONU, le président français a rejoint la cohorte des dirigeants appelant à tout faire pour éviter un embrasement régional aux conséquences imprévisibles.

Depuis lundi, la guerre larvée entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, s'est muée en affrontements directs avec des opérations d'ampleur israéliennes ayant fait des centaines de morts et contraint des centaines de milliers de personnes à fuir.

Le mouvement chiite libanais, également allié du Hamas palestinien à Gaza, a, lui, tiré mercredi un missile vers Tel-Aviv, une première selon l'armée israélienne.

Fichier vidéo Emmanuel Macron, très engagé dans la recherche d'une solution au Liban, en proie à une longue crise politique et désormais aux portes de la guerre, a transmis ses "pensées fraternelles" au peuple libanais.

Accusé par chaque camp de soutenir l'autre, il a tenté de défendre une ligne médiane en mettant chacun devant ses responsabilités.

Le Hezbollah prend "depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre (..) Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations", a déploré le président français.

"La France exige le respect par chacun de ses obligations le long de la Ligne bleue", la ligne de démarcation tracée par l'ONU entre Israël et le Liban, a-t-il ajouté.

Situation bloquée

Le président Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU, le 25 septembre 2024, à New York, aux Etats-Unis AFP

Il a en outre assuré que Paris agirait "pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale".

La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle se tiendra mercredi en fin d'après-midi.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra par ailleurs "en cette fin de semaine au Liban", a annoncé le président français.

Pour l'heure, la situation semble bloquée: le Hezbollah conditionne l'arrêt des hostilités avec Israël à un cessez-le-feu à Gaza, quand Israël entend détruire l'appareil militaire du Hamas.

Fichier vidéo "Il est impératif qu'une nouvelle phase s'ouvre à Gaza, que les armes se taisent, que les humanitaires reviennent, que les populations civiles enfin soient protégées", a souligné Emmanuel Macron.

"La guerre qu'Israël mène à Gaza n'a que trop duré", a-t-il déploré, mettant en avant "les dizaines de milliers de victimes civiles palestiniennes" mortes sans "aucune justification".

Le président français a aussi pris le soin de condamner de nouveau "avec fermeté l'attaque terroriste terrible et sans précédent décidée et menée par le (groupe islamiste palestinien) Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier".

"Le terrorisme est inacceptable quelles qu'en soient les causes et nous pleurons ici les victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, parmi lesquelles 48 citoyens français", a-t-il dit.

"Un scandale"

Mais il a aussi souligné que "trop d'innocents sont morts" dans les représailles israéliennes, estimant que c'était "un scandale pour l'humanité", "une source dangereuse de haine, de ressentiment qui menace et qui menacera la sécurité de tous".

La France participera "à toute initiative qui sauvera des vies" et qui permettra d'assurer la sécurité de tous, a également déclaré Emmanuel Macron.

Le président Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU, le 25 septembre 2024, à New York, aux Etats-Unis AFP

Le président français a rencontré à cette fin le président américain Joe Biden à New York de même que le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ses relations restent en revanche très tendues avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Dans la foulée de son Sommet pour un nouveau Pacte financier en 2023, Emmanuel Macron a aussi revendiqué un rôle propre à la France pour aider à "bâtir un ordre international plus juste", entre le Nord et le Sud.

Dans ce contexte, il appelé à agir contre la "fragmentation du monde" en luttant plus efficacement contre la pauvreté et les inégalités, le réchauffement climatique et pour l'environnement et la biodiversité.

Emmanuel Macron a plaidé pour un "choc financier public", doublé de financements privés, et pour une "réforme en profondeur de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international".

"Décidez de ne pas le faire et vous verrez dans les années qui viennent émerger un ordre alternatif (...). Vous serez voués aux gémonies, accusés de cynisme et peut-être pas à tort", a-t-il lancé aux "Etats les plus riches" et aux autres.