L'ouragan Béryl, le pire de sa catégorie, balaye les Antilles et gagne en intensité

L'ouragan Béryl qui balaye plusieurs îles du sud-est des Antilles avec des pluies et des vents extrêmes dévastateurs a encore gagné en intensité, a indiqué tôt mardi le Centre national américain des ouragans (NHC), quelques heures après avoir relevé le phénomène en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle météorologique.

Béryl "gagne encore en intensité", a indiqué dans son premier bulletin pour la journée de mardi le NHC, et les vents se sont renforcés pour atteindre près 270 kilomètres par heure.

Sur l'échelle de Saffir-Simpson, utilisée pour décrire l'intensité des tempêtes, la catégorie 5 est la plus forte correspondant à des vents supérieurs à 252 km/h, avec des effets "potentiellement catastrophiques".

Vers 23h00 locales lundi (03h00 GMT), le NHC avait annoncé que Béryl passait en catégorie 5, devenant le plus précoce d'une telle intensité jamais enregistré dans l'Atlantique.

Il "devrait encore être proche de l'intensité d'un ouragan majeur" avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, en poursuivant sa trajectoire jusqu'à la Jamaïque qu'il doit atteindre mercredi, a mis en garde le NHC dans cet avant-dernier bulletin.

Depuis 21h00 GMT lundi, la Jamaïque est placée en vigilance ouragan.

Des bateaux de pêche endommagés près du marché aux poissons de Bridgetown à la Barbade, après le passage de l'ouragan Béryl le 1er juillet 2024. AFP

Avant d'être relevé en catégorie 5, l'oeil de l'ouragan a touché Carriacou, une petite île de la Grenade réputée poour sa beauté, lundi à 11H10 locales (15H10 GMT) avec des vents destructeurs mesurés jusqu'à 240 km/h.

"En une demi-heure, Carriacou a été rasée", a annoncé lors d'un point presse lundi le Premier ministre grenadien Dickon Mitchell.

"Nous ne sommes pas tirés d'affaire", a-t-il ajouté. Si aucun décès n'a été rapporté dans l'immédiat, il a indiqué ne pas pouvoir annoncer "avec certitude que personne n'ait été blessé ou tué à cause de l'ouragan".

Des vidéos obtenues par l'AFP de Saint-Georges, la capitale de la Grenade, ont montré des pluies torrentielles et des arbres secoués par de violentes rafales de vent.

M. Mitchell a indiqué sur les réseaux sociaux que le gouvernement s'activait pour faire parvenir de l'aide sur Carriacou et sur l'île voisine de la Petite Martinique. "L'état d'urgence reste en vigueur. Restez chez vous", a-t-il exhorté sur Facebook.

L'archipel voisin de Saint-Vincent-et-les-Grenadines a également enregistré des "vents catastrophiques et une tempête aux effets potentiellement meurtriers", selon le NHC.

Ouragan "le plus précoce"

Une rue inondée dans la paroisse de Saint-James, sur la côte ouest de la Barbade après le passage de l'ouragan Béryl, le 1er juillet 2024. AFP

Béryl est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique.

Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans qui s'étend de début juin à fin novembre aux Etats-Unis.

Lundi, le président américain Joe Biden et son équipe ont assuré "suivre de près" la situation et travailler "pour assurer la sécurité de tous les citoyens américains dans la région".

"Seuls cinq ouragans majeurs (de force 3 ou plus) ont été enregistrés dans l'Atlantique avant la première semaine de juillet", explique sur X l'expert en ouragans Michael Lowry. En devenant le sixième, Béryl est également "le plus précoce de ceux jamais enregistrés aussi à l'est".

La Barbade semble avoir échappé au pire bien que des vents élevés et de la pluie continuaient de frapper son territoire, sans faire de victimes jusqu'à présent.

Il semble qu'on "l'ait échappé belle", a déclaré dans une vidéo le ministre de l'Intérieur et de l'Information Wilfred Abrahams, même si des rafales de vents restent encore à craindre.

Des habitations et des commerces ont été inondés et des embarcations de pêche endommagées à Bridgetown.

La Barbade après le passage de l'ouragan Béryl le 1er juillet 2024 AFP

Sur l'île française de la Martinique, placée en état d'alerte à la tempête tropicale, tout comme le sud d'Haïti et de la République dominicaine, le vent s'est renforcé depuis dimanche après-midi, avec de grosses averses passagères, mais pas exceptionnelles, selon des correspondants de l'AFP sur place.

Quelque 10.000 clients ont été privés d'électricité en Martinique dans différentes communes, selon EDF.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) avait prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.