L'ouragan Erin menace de se renforcer à nouveau à l'approche des Bahamas

L'ouragan Erin en formation le 16 août 2025, sur une image satellite fournie par les autorités américaines

L'ouragan Erin risque encore de se renforcer dans les prochains jours à l'approche des Bahamas, dans les Caraïbes, vaste région de l'Atlantique nord déjà touchée par des vents violents et de fortes pluies avec un risque de crues et de glissements de terrain, ont prévenu dimanche les services météorologiques américains.

A Porto Rico, territoire américain meurtri et dévasté en 2017 par l'ouragan Maria, plus de 150.000 habitants sont déjà privés de courant à cause d'Erin.

Le premier ouragan de la saison au-dessus de l'Atlantique nord s'est renforcé samedi jusqu'à atteindre la catégorie maximale 5, qualifiée de "catastrophique" par le centre américain des ouragans (NHC), avant que la vitesse des vents ne diminue et qu'il soit rétrogradé en catégorie 3.

Mais dimanche vers 14H00 (18H00 GMT), le NHC a averti qu'"Erin allait probablement se renforcer de nouveau au cours des prochains jours" et qu'"une alerte à la tempête tropicale était émise pour le sud-est des Bahamas", non loin des côtes de Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.

En passant dans la nuit de samedi à dimanche à environ 225 kilomètres au nord de San Juan, capitale de Porto Rico, l'ouragan soufflait des vents atteignant jusqu'à 205 kilomètres par heure.

Intensification rapide

Plus tôt samedi, la vitesse avait atteint 255 km/h.

"Le cœur de l'ouragan Erin devrait passer à l'est des îles Turques-et-Caïques et du sud-est des Bahamas dans la nuit de dimanche à lundi", a indiqué le NHC dans un bulletin.

"Des fluctuations d'intensité sont attendues dans les prochains jours en raison de changements dans la structure interne du système. Erin devient un système plus vaste", a ajouté cette organisation spécialisée dans les ouragans et basée à Miami qui, comme d'autres services météo américains, a subi des coupes budgétaires imposées par l'administration de Donald Trump.

Un drapeau rouge déchiré par les vents violents à l'approche de l'ouragan Erin le 16 août 2025 sur l'île de Porto Rico (Etats-Unis) AFP

L'ouragan Erin avait atteint le niveau maximal de l'échelle de Saffir-Simpson un peu plus de 24 heures après avoir été classé en catégorie 1 — une intensification rapide que les scientifiques associent de plus en plus au réchauffement climatique.

Il pourrait déverser jusqu'à 200 millimètres de pluie sur certaines zones isolées, selon le NHC, mettant en garde contre des "inondations importantes, ainsi que des glissements de terrain ou coulées de boue".

Vagues dangereuses

A Porto Rico, peuplé de plus de 3,2 millions d'habitants, "près de 155,000 clients sont privés de courant", a annoncé sur X la compagnie d'électricité locale Luma.

A Luquillo, ville côtière de Porto Rico (Etats-Unis), des surfeurs profitent des vagues à l'approche de l'ouragan Erin le 16 août 2025 AFP

À Luquillo, une ville côtière de Porto Rico, des surfeurs ont profité des vagues tandis que les promeneurs flânaient sur la plage sous un ciel couvert, samedi, avant l'arrivée de la tempête, selon des images diffusées par l'AFP.

Les houles générées par Erin affectent une partie des îles du nord des Petites Antilles, des Îles Vierges américaines et britanniques, de Porto Rico, de l'île d'Hispaniola, que se partagent Haïti et la République dominicaine, ainsi que des îles Turques-et-Caïques.

Elles s'étendront ensuite en début de semaine aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est et sud-est des Etats-Unis, provoquant des vagues et courants particulièrement dangereux, selon le NHC.

Si Erin devrait rester assez loin des côtes américaines, il pourrait néanmoins entraîner d'importantes vagues et une érosion côtière, notamment en Caroline du Nord, dans le sud-est.

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

burs-nr/pno