L'ouragan Erin se renforce et poursuit sa route vers les Bahamas

Un camion avance sur une route inondée, dans la région de Naguabo, à Porto Rico, le 16 août 2025

Le puissant ouragan Erin continue de se renforcer lundi dans la région des Caraïbes et poursuit sa route vers les Bahamas, porteur de vents soutenus et de pluies intenses, selon le centre américain des ouragans (NHC).

Premier ouragan de la saison en Atlantique nord, Erin est repassé dans la nuit en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, et devrait continuer à s'intensifier et s'élargir, selon les prévisions météorologiques.

Avec des vents allant jusqu'à 220 km/h, il se trouve désormais au-dessus de l'île Grand Turk de l'archipel ultra-marin britannique des Îles Turques-et-Caïques et poursuit sa progression vers les Bahamas.

Il devrait provoquer lundi de fortes averses localisées à travers ces territoires ainsi qu'en Haïti et en République dominicaine, prévient le NHC, qui alerte sur le risque d'inondations.

Au cours du week-end, Erin s'était rapproché du nord des Petites Antilles et de Porto Rico, provoquant des dégâts matériels. Dans ce territoire américain des Caraïbes meurtri et dévasté en 2017 par l'ouragan Maria, des maisons et routes ont ainsi été submergées par les eaux.

Les vents puissants ont également couchés des arbres sur la chaussée, et 150.000 ménages avaient été privés de courant dimanche, les équipes étant à pied d'oeuvre pour réparer les dégâts. La compagnie d'électricité locale Luma a précisé que le service avait été rétabli pour 96% de ses clients.

Les autorités météorologiques s'attendent à ce que l'ouragan poursuivre sa trajectoire vers le nord-ouest, passant en milieu de semaine entre la côte est des Etats-Unis et les Bermudes.

Erin devrait "croître de manière plutôt spectaculaire", a prévenu Michael Brennan, directeur du NHC.

Et d'avertir: "cela va créer des conditions maritimes très dangereuses dans toute la partie occidentale de l'Atlantique et augmenter le risque de vagues et de courants dangereux et potentiellement mortels sur presque toute la côte est des États-Unis".

Des inondations côtières sont également à craindre, notamment sur un chapelet d'îles bordant la Caroline du Nord. En prévision, certaines zones ont été soumises à des ordres d'évacuation.

L'ouragan Erin s'était renforcé au cours du week-end, atteignant le niveau maximal de l'échelle de Saffir-Simpson un peu plus de 24 heures après avoir été classé en catégorie 1.

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région avait été marquée par plusieurs tempêtes meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.